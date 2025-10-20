Доиграха прекратения в Белгия мач на Росен Божинов

Седемте последни минути на мача между Стандард (Лиеж) и Роял Антверп от белгийския елит, който бе прекъснат в петък заради хвърлени предмети по терена, бяха доиграни днес (понеделник) пред празни трибуни. В тях не падна гол и срещата завърши при 1:0 за домакините, при какъвто резултат беше спрян двубоят.

В петък Стандард водеше с 1:0, когато съдията бе ударен от чаша за бира, хвърлена от трибуните. Той прекрати мача и прати футболистите в съблекалните. Тогава оставаха две минути от редовното време плюс продължението, което беше 5 минути.

🇧🇪 Standard Liege fans threw a cup at the referee in the 88th minute of their game today….



The referee abandoned the match and despite Standard Liege being 1-0 up they will lose the match 😳



That fan has cost his club big time!pic.twitter.com/CdcRV39XkY — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) October 17, 2025

Според правилника от сезон 2023-24 нататък оставащите минути трябва да се изиграят на следваща дата. Според предишните правила се присъждаше служебна загуба на отбора, чиито фенове са виновни за инцидентите и са провокирали прекъсването на срещата, припомня БТА.

Стандард запази аванса си и спечели трите точки, въпреки че игра от 39-ата минута на мача с човек по-малко заради червен картон на Аднан Абид. В тима на Антверп неизползвана резерва остана българският национал Росен Божинов.

Нарушителят, който е хвърлил чашата, е бил идентифициран и рискува за получи забрана за посещение на стадионите. Стандард и Антерп обявиха намерението си да заведат гражданско дело срещу нарушителя, за да получат финансови обезщетения заради отлагането.