  3. Доиграха прекратения в Белгия мач на Росен Божинов

  • 20 окт 2025 | 17:54
  • 256
  • 0
Седемте последни минути на мача между Стандард (Лиеж) и Роял Антверп от белгийския елит, който бе прекъснат в петък заради хвърлени предмети по терена, бяха доиграни днес (понеделник) пред празни трибуни. В тях не падна гол и срещата завърши при 1:0 за домакините, при какъвто резултат беше спрян двубоят.

В петък Стандард водеше с 1:0, когато съдията бе ударен от чаша за бира, хвърлена от трибуните. Той прекрати мача и прати футболистите в съблекалните. Тогава оставаха две минути от редовното време плюс продължението, което беше 5 минути.

Според правилника от сезон 2023-24 нататък оставащите минути трябва да се изиграят на следваща дата. Според предишните правила се присъждаше служебна загуба на отбора, чиито фенове са виновни за инцидентите и са провокирали прекъсването на срещата, припомня БТА.

Стандард запази аванса си и спечели трите точки, въпреки че игра от 39-ата минута на мача с човек по-малко заради червен картон на Аднан Абид. В тима на Антверп неизползвана резерва остана българският национал Росен Божинов.

Нарушителят, който е хвърлил чашата, е бил идентифициран и рискува за получи забрана за посещение на стадионите. Стандард и Антерп обявиха намерението си да заведат гражданско дело срещу нарушителя, за да получат финансови обезщетения заради отлагането.

