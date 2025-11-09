Популярни
Ранен автогол реши победителя в голямото дерби в Белгия

  • 9 ное 2025 | 17:37
Ранен автогол реши победителя в голямото дерби в Белгия

Отборът на Андерлехт спечели като домакин с 1:0 срещу Брюж в голямото дерби на Белгия от 11-ия кръг на местния елит. Така брюкселкият гранд записа трета поредна победа във всички турнири и освен това прекъсна черната си серия от седем поредни загуби от този съперник.

Единственото попадение в двубоя се оказа автогол, който дойде още в шестата минута. Тогава Брендън Мехеле прати топката в собствената си мрежа при опит да пресече остър пас в наказателното поле. След това и двата тима имаха редица голови положения, но не успяха да реализират нито едно от тях.

Така Андерлехт събра 25 точки в своя актив, като не само се затвърди на третото място в класирането, но и се доближи именно до Брюж, който остана на втората позиция със своите 29 пункта, след като не успя да постигне шеста поредна шампионатна победа.

Снимки: Imago

