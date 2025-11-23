Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. БГ Футбол
  3. Българи зад граница
  4. Отборът на Ценов с равенство като домакин, Спартак надви ЦСКА в дербито на Москва

Отборът на Ценов с равенство като домакин, Спартак надви ЦСКА в дербито на Москва

  • 23 ное 2025 | 02:29
  • 222
  • 0
Отборът на Ценов с равенство като домакин, Спартак надви ЦСКА в дербито на Москва

Оренбург направи 0:0 у дома срещу Балтика в мач от 16-и кръг на руската Премиер лига. Отборът на Емил Ценов, който продължава да се възстановява от контузия, не можа да се отдалечи от зоната на изпадащите, а гостите заемат пето място в класирането и нямат загуба в последните си шест срещи в РПЛ.

В дербито на кръга Спартак (Москва) се наложи с 1:0 над ЦСКА (Москва) и попречи на "армейците" да оглавят таблицата. Единственото попадение отбеляза Игор Дмитроев в 43-тата минута. Спартаковци бяха водени от временния треньор Вадим Романов, който застана на поста след уволнението на Деян Станкович.

Спартак е шести в подреждането с 28 точки, а ЦСКА има 33, колкото и шампионът Краснодар, но "биковете" са с мач по-малко и днес гостуват на Локомотив (Москва).

В друг двубой вчера Рубин победи с 1:0 гостуващия Ахмат в дербито на Кавказ. Успеха на тима от Казан донесе Мирлинд Даку в 75-ата минута. Рубин вече е 7-и в класирането, а Ахмат заема 11-та позиция.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Джаспър поведе Железничар за голям успех над Карабельов и Партизан

Джаспър поведе Железничар за голям успех над Карабельов и Партизан

  • 22 ное 2025 | 21:48
  • 682
  • 0
ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

ФК Сараево се провали срещу един от аутсайдерите, Паскалев отново не игра

  • 22 ное 2025 | 21:07
  • 521
  • 0
Оксфорд взе точка от един от лидерите, Кръстев влезе като резерва

Оксфорд взе точка от един от лидерите, Кръстев влезе като резерва

  • 22 ное 2025 | 19:06
  • 1053
  • 0
Талант от Пловдив ще играе в Германия

Талант от Пловдив ще играе в Германия

  • 22 ное 2025 | 13:32
  • 2185
  • 1
Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

Божидар Краев поведе своя отбор в Австралия за първа победа през сезона с гол в 39-ата секунда

  • 22 ное 2025 | 11:46
  • 1166
  • 1
"Българският" Симба започва похода си в Шампионската лига на Африка

"Българският" Симба започва похода си в Шампионската лига на Африка

  • 20 ное 2025 | 12:04
  • 3162
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

Кошмара герой за ЦСКА при сладък обрат срещу Херо и "канарчетата"

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 101303
  • 540
Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

Хьогмо: За мен е голямо предизвикателство да съм начело на Лудогорец

  • 22 ное 2025 | 17:45
  • 26383
  • 28
Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

Янев: На ЦСКА липсваше характер, а сега го има

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 9721
  • 75
Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

Локо натовари три точки за София от "Тича" и спря Черно море за второто място

  • 22 ное 2025 | 16:30
  • 42476
  • 76
Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

Ливърпул претърпя болезнено унижение на “Анфийлд”, Нотингам Форест продължава да мъчи “червените”

  • 22 ное 2025 | 18:55
  • 34153
  • 86
Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

Барселона с перфектно завръщане на “Камп Ноу”

  • 22 ное 2025 | 19:15
  • 32485
  • 590