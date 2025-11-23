Отборът на Ценов с равенство като домакин, Спартак надви ЦСКА в дербито на Москва

Оренбург направи 0:0 у дома срещу Балтика в мач от 16-и кръг на руската Премиер лига. Отборът на Емил Ценов, който продължава да се възстановява от контузия, не можа да се отдалечи от зоната на изпадащите, а гостите заемат пето място в класирането и нямат загуба в последните си шест срещи в РПЛ.

В дербито на кръга Спартак (Москва) се наложи с 1:0 над ЦСКА (Москва) и попречи на "армейците" да оглавят таблицата. Единственото попадение отбеляза Игор Дмитроев в 43-тата минута. Спартаковци бяха водени от временния треньор Вадим Романов, който застана на поста след уволнението на Деян Станкович.

Спартак е шести в подреждането с 28 точки, а ЦСКА има 33, колкото и шампионът Краснодар, но "биковете" са с мач по-малко и днес гостуват на Локомотив (Москва).

В друг двубой вчера Рубин победи с 1:0 гостуващия Ахмат в дербито на Кавказ. Успеха на тима от Казан донесе Мирлинд Даку в 75-ата минута. Рубин вече е 7-и в класирането, а Ахмат заема 11-та позиция.