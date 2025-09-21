Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Оренбург
  3. Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 378
  • 0
Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) се представя много колебливо от началото на сезона в руското първенство, но днес записа комфортна победа при гостуването си на Оренбург. "Отборът на Валерий Карпин спечели с 3:1 и се придвижи до 8-ото място в класирането. За Оренбург като титуляр започна Емил Ценов. Бившият футболист на ЦСКА 1948 дебютира в РПЛ и остана на терена до 62-рата минута, когато беше заменен от Жорди Томпсън.

Мароканецът Ел Мехди Маухуб откри в полза на Динамо в 57-ата минута след грешка на вратаря на Оренбург Богдан Овсянников, който излезе неразчетено и се сблъска с Ценов, като дори го контузи. Малко по-късно българският национал напусна терена.

В 85-ата минута Максим Осипенко реализира дузпа и подсигури трите точки за Динамо, а в добавеното време съперниците си размениха по един гол чрез Улви Бабаев (Динамо) и Максим Савелиев (Оренбург).

Това беше четвърти пореден мач без победа за Оренбург в шампионата. Тимът остана на 13-то място в класирането със 7 точки, колкото има и Акрон.

В голямото дерби на кръга шампионът Краснодар загуби у дома от най-големия си конкурент Зенит с 0:2. Максим Глушенков и Луис Енрике осигуриха победата на питерци, които вече са 4-ти в класирането, на 3 точки зад днешния си съперник.

В другите мачове днес Спартак (Москва) надви с 2:1 Криля Советов, а Балтика и Ростов направиха нулево равенство.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

Нюрнбергер се разписа, а Дармщат излезе начело след убедителна победа в Дюселдорф

  • 21 сеп 2025 | 16:39
  • 4587
  • 1
Йеленкович и Олимпия изостанаха от зона “Европа”

Йеленкович и Олимпия изостанаха от зона “Европа”

  • 21 сеп 2025 | 04:56
  • 2485
  • 0
Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

Десподов се завърна в игра, но ПАОК не успя да победи

  • 21 сеп 2025 | 03:01
  • 2566
  • 0
Божинов с едно полувреме в дербито срещу Андерлехт

Божинов с едно полувреме в дербито срещу Андерлехт

  • 21 сеп 2025 | 01:06
  • 2134
  • 0
Карабельов вкуси от магията на дербито на Белград, но неговият Партизан загуби

Карабельов вкуси от магията на дербито на Белград, но неговият Партизан загуби

  • 20 сеп 2025 | 22:29
  • 8674
  • 0
Поредно разочарование за Абърдийн на Димитър Митов

Поредно разочарование за Абърдийн на Димитър Митов

  • 20 сеп 2025 | 20:41
  • 2527
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

Славия и Берое не помръднаха нулите в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 22:10
  • 11586
  • 18
Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

Мартинели спаси Арсенал от загуба в дербито с Манчестър Сити

  • 21 сеп 2025 | 20:34
  • 25409
  • 40
Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

  • 21 сеп 2025 | 23:07
  • 4398
  • 4
На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

На почивката: Интер 1:0 Сасуоло

  • 21 сеп 2025 | 21:45
  • 3147
  • 1
Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

Ботев (Пловдив) срази десетима от Септември и надигна малко глава

  • 21 сеп 2025 | 19:43
  • 24278
  • 29
Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

Верстапен с лесна победа в Баку, Норис пропусна златна възможност в битката за титлата

  • 21 сеп 2025 | 15:40
  • 27311
  • 21