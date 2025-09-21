Динамо (Москва) не остави шанс на Оренбург, Ценов се контузи

Динамо (Москва) се представя много колебливо от началото на сезона в руското първенство, но днес записа комфортна победа при гостуването си на Оренбург. "Отборът на Валерий Карпин спечели с 3:1 и се придвижи до 8-ото място в класирането. За Оренбург като титуляр започна Емил Ценов. Бившият футболист на ЦСКА 1948 дебютира в РПЛ и остана на терена до 62-рата минута, когато беше заменен от Жорди Томпсън.

Мароканецът Ел Мехди Маухуб откри в полза на Динамо в 57-ата минута след грешка на вратаря на Оренбург Богдан Овсянников, който излезе неразчетено и се сблъска с Ценов, като дори го контузи. Малко по-късно българският национал напусна терена.

В 85-ата минута Максим Осипенко реализира дузпа и подсигури трите точки за Динамо, а в добавеното време съперниците си размениха по един гол чрез Улви Бабаев (Динамо) и Максим Савелиев (Оренбург).

Това беше четвърти пореден мач без победа за Оренбург в шампионата. Тимът остана на 13-то място в класирането със 7 точки, колкото има и Акрон.

В голямото дерби на кръга шампионът Краснодар загуби у дома от най-големия си конкурент Зенит с 0:2. Максим Глушенков и Луис Енрике осигуриха победата на питерци, които вече са 4-ти в класирането, на 3 точки зад днешния си съперник.

В другите мачове днес Спартак (Москва) надви с 2:1 Криля Советов, а Балтика и Ростов направиха нулево равенство.