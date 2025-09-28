Ценов вкара дебютния си гол в Русия, но отборът му падна тежко от Зенит

Българският национал Емил Ценов вкара първото си попадение в Русия, но неговият отбор Оренбург допусна тежка загуба с 2:5 от Зенит в двубой от 10-ия кръг на РПЛ. Успехът върна играчите от Санкт Петербург на третото място, докато Ценов и компания се намират в зоната на спасителния плейоф.

Самият Ценов стартира в титулярния състав и остана на терена до последния съдийски сигнал.

Ценов се разписа в 83-тата минута, когато вече всичко беше ясно и неговият отбор губеше с 0:4. Попаденията за домакините преди това бяха отбелязани от Максим Глушенков (22’, 34’, 77’) и Александър Соболев (74’). След това още един гол за гостите от Оренбург вкара Владислав Камилов (88’), а в добавеното време Максим Глушенков (90’+2’) реализира четвъртото си попадение за вечерта.

В следващия кръг на руската РПЛ Ценов и компания ще посрещнат Ростов, а преди това имат гостуване на Ахмат в Купата на Русия.