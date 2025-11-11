Популярни
Стана ясен заместникът на Станкович в Спартак

  • 11 ное 2025 | 21:51
Вадим Романов е назначен за старши треньор на руския футболен гранд Спартак (Москва), съобщи пресслужбата на клуба.

Романов замени на поста подалия оставка сръбски специалист Деян Станкович, който ръководеше Спартак от началото на сезон 2024/25.

Сръбската легенда Деян Станкович напусна Спартак (Москва)
Сръбската легенда Деян Станкович напусна Спартак (Москва)

47-годишният Романов е част от треньорския щаб на Станкович от 2024 г. Преди това той е ръководил академията на Спартак и е треньор на младежкия отбор на Спартак от 2022 до 2024 г. Романов е възпитаник на младежката академия на Спартак и по време на футболната си кариера е играл за Металург Липецк, Химки и СКА-Енергия Хабаровск.

