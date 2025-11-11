Стана ясен заместникът на Станкович в Спартак

Вадим Романов е назначен за старши треньор на руския футболен гранд Спартак (Москва), съобщи пресслужбата на клуба.

Официально: Вадим Романов — и.о. главного тренера «Спартака»



Воспитанник спартаковской школы с июня 2022 года возглавлял молодежный состав красно-белых, а с лета 2024-го работал в тренерском штабе Деяна Станковича.



Романов замени на поста подалия оставка сръбски специалист Деян Станкович, който ръководеше Спартак от началото на сезон 2024/25.

47-годишният Романов е част от треньорския щаб на Станкович от 2024 г. Преди това той е ръководил академията на Спартак и е треньор на младежкия отбор на Спартак от 2022 до 2024 г. Романов е възпитаник на младежката академия на Спартак и по време на футболната си кариера е играл за Металург Липецк, Химки и СКА-Енергия Хабаровск.