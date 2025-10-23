Популярни
  3. Зенит постави рекорд с разгром срещу отбора на Емил Ценов

  • 23 окт 2025 | 02:40
Зенит постигна изразителна победа с 6:0 над Оренбург в последен мач от група "А" на турнира за Купата на Русия. По този начин отборът от Санкт Петербург завърши на първо място с пълен актив от 18 точки - нещо, което не беше постигано от нито един отбор след реорганизирането на турнира през 2022 година.

Емил Ценов не игра за гостите. Бившият халф на ЦСКА 1948 продължава да се възстановява от контузия. Неговият тим зае второ място в групата и също се класира за следващата фаза.

Ацамаз Ревазов от Оренбург получи директен червен картон още в 6-ата минута и това значително улесни задачата на Зенит. До почивката Питерци поведоха с 3:0 след попадения на Юрий Горшков (28'), Жерсон )35') и Вадим Шилов (45'). През второто полувреме два гола вкара Александър Ерохин (64', 79') и един на Густаво Мантуан (68').

В другата среща от същата група Рубин и Ахмат направиха 3:3, а при дузпите по-точни бяха домакините от Казан.

