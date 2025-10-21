Сръбската легенда Деян Станкович напусна Спартак (Москва)

Сърбинът Деян Станкович вече не е старши треньор на руския Спартак Москва, съобщава изданието sportskacentrala.com. Станкович бе начело на московчани малко повече от година, а през лятото удължи договора си. През настоящия сезон Спартак взе 19 точки от 12 мача. Вече се спрягат и имена за потенциалния наследник на сърбина начело на отбора, като за фаворит се сочи Луис Гарсия. От друга страна, Деян Станкович се споменава за един от кандидатите за нов селекционер на националния отбор по футбол на Сърбия.