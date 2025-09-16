Емил Ценов дебютира за Оренбург с победа с дузпи

Българският национал Емил Ценов записа първи мач за Оренбург. След като остана на пейката при поражението от Пари (Нижний Новгород) в РПЛ преди няколко дни, доскорошният футболист на ЦСКА 1948 стартира като титуляр в двубоя за Купата на Русия срещу Рубин.

Ценов изигра пълни 90 минути, а отборът му се наложи над гостите от Казан с 4:2 след изпълнение на дузпи. В редовното време срещата приключи 0:0.

Рубин трябваше да се справя с човек по-малко още от 24-тата минута, когато Никола Чумич получи червен картон. В края на първото полувреме пък попадение на Марат Апшацев от гостите беше отменено заради нарушение в атака.

При дузпите за Оренбург пропусна само Николай Косерик, а от Рубин сгрешиха Антон Швец и Велдин Ходжа. Успехът изкачи тима на Ценов на второ място в група "А" с 5 точки, а лидер с 9 е Зенит.