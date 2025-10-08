Популярни
Атлетико M, Рома и Бенфика следят талант на ЦСКА (Москва)

  • 8 окт 2025 | 00:06
  • 172
  • 0
Няколко европейски клуба проявяват сериозен интерес към младия талант на ЦСКА Москва Кирил Глебов. Според информация на руския журналист Иван Карпов, полузащитникът е попаднал в полезрението на Атлетико Мадрид, Рома и Бенфика.

Твърди се, че скаутите на тези клубове са били силно впечатлени от скоростта на играча и уменията му да борави с топката. Очаква се официално предложение за трансфер да бъде направено още през зимния трансферен прозорец.

Самият футболист също има амбиции да продължи кариерата си в Западна Европа.

Настоящият договор на Глебов с ЦСКА е до 2027 година и в него не е заложена освобождаваща клауза. Контрактът може да бъде автоматично удължен с още един сезон, ако 19-годишният халф изиграе определен брой мачове.

