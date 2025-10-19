Популярни
Елверсберг и Лукас Петков продължават да газят във Втора Бундеслига

  • 19 окт 2025 | 16:31
Елверсберг и Лукас Петков продължават да газят във Втора Бундеслига

С Лукас Петков в състава Елверсберг продължава със страхотното си представяне във Втора Бундеслига и записа втори пореден убедителен успех  - този път с 6:0, като домакин на Гройтер Фюрт в мач от 9-ия на Втора Бундеслига. В предишния кръг “елфите” пък разбиха с 4:0 като гост Магдебург. По този начин тимът на родния футболист навъртя четвърта поредна победа и си върна лидерската позиция в класирането - с точка пред втория Шалке 04.

Родният футболист престоя на терена 76 минути, като получи и жълт картон, като бе доста активен. Иначе над всички в този мач бе нападателят на домакините Юнес Ебнуталиб, който записа хеттрик и вече има 9 гола дотук през сезона.

В 27-ата минута Бамбасе Конте се възползва от центриране на Ласе Гюнтнер и откри резултата. През втората част Елверберг се разигра и вкара още четири безответни попадения на съперника си. 22-годишният нападател на домакините Ебнуталиб се развихри и в рамките на осем минути се разписа на два пъти (48’, 56’).

В 80-ата минута младият футболист реализира хеттрика си, след като засече прострелно центриране. Пет минути по-късно резервата Джейсън Цека също вкара, като се разписа с красив удар от дистанция за 5:0. Крайното 6:0 бе оформено от крайния бранител Флориан Льо Жонкур в последните секунди на двубоя.

Снимки: Imago

