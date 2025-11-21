Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола похвали националния отбор на Норвегия по случай класирането за Световното първенство по футбол догодина. Испанският специалист изрази възхищението си за звездата на „гражданите“ Ерлинг Холанд, който се разписа четири пъти при победите с по 4:1 в последните два мача на страната си от световните квалификации срещу Естония и Италияпрез миналата седмица.

Скандинавците си осигуриха класиране за Мондиал 2026 след перфектно представяне с 8 победи от 8 двубоя и голова разлика от 37:5. Холанд отбеляза 16 от тези попадения и изравни рекорда на Роберт Левандовски от пресявките за турнира през 2018 година.

„Той е невероятен този сезон. Чупи всякакви рекорди и подобрява много свои постижения във Висшата лига и за Норвегия. Много се радвам за него и за националния му отбор. Повечето норвежци не са били родени при последното участие на страната на Световно първенство. Направиха страхотни квалификации, вкараха много голове и играха чудесен футбол“, каза испанецът по време на пресконференция преди кръга в Премиър лийг.

„Холанд е играч от световна класа и заслужава да играе на Мондиала. Той е на идеалната възраст. Много се радвам за него“, добави той.

Гуардиола се изказа ласкаво и за дебютанта за английския национален отбор - Нико О'Райли. 20-годишният ляв защитник беше повикан за пръв път в състава на „трите лъва“ този месец и игра 90 минути и в двата мача за тима, воден от Томас Тухел, в световните квалификации през миналата седмица при победите с по 2:0 над Сърбия и над Албания. Островитяните също завършиха кампанията с пълен актив от 24 точки и с голова разлика 22:0.

„Радвам се за него. Надявам се да продължи така и да остане скромен. Дано не се обърка, понякога се случва на играчите на такава крехка възраст, но той трябва да остане стабилен. Поздравления и на академията на клуба и на всички хора, които работят с него в Манчестър Сити откакто е бил малко момче - всички, които са замесени в развитието му. Да достигнеш националния отбор е огромно постижение“, каза мениджърът на "гражданите".