За четвърти път арестуваха бивш нападател на Манчестър Сити

Бившият бразилски национал Жо беше арестуван във вторник в Рио де Жанейро заради неплащане на издръжка, съобщава бразилската преса.

Заповедта за арест е резултат от дело, заведено от Карол Мартинс, майка на 11-годишния син на Жо, и е изпълнена от служители на гражданската полиция. Задържането е станало в квартал Тижука, докато бившият нападател на Манчестър Сити е участвал в барбекю.

Според властите, размерът на дълга вече възлиза на 221 хиляди реала, което е около 40 хиляди евро.

„Много месеци нямаше никакво плащане и беше много трудно да го намерим. Адвокат Хелън Орлеанс и нейният екип бяха неуморни в този процес. Този път приятелите много помогнаха, публикувайки всяка негова стъпка в социалните мрежи, което позволи да го локализираме. Арестът не е повод за празнуване, той е просто следствие за тези, които пренебрегват задълженията си. Справедливостта ще бъде въздадена едва когато той най-накрая плати това, което дължи“, заяви Карол Мартинс пред DIA.

Трябва да се отбележи, че това е четвъртият път за година и половина, в който Жо е задържан - винаги заради неплащане на издръжка. Останалите арести са били през май 2024 г., през декември същата година и през юли 2025 г.

Жо прекрати кариерата си тази година, докато играеше за Итабириту. През кариерата си той е представлявал клубове като Коринтианс, Интернасионал, Манчестър Сити, Евертън и Галатасарай. Има 20 мача за националния отбор на Бразилия, в които е отбелязал пет гола.