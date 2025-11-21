Популярни
Гуардиола: Сезонът започва сега

  • 21 ное 2025 | 14:23
  • 821
  • 0
Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гаурдиола изрази мнението, че същинският сезон в Премиър лийг започва сега - когато приключи и последната пауза за националните отбори през година. Въпреки това испанецът смята, че отборът му не трябва да губи точки в утрешното тежко гостуване на Нюкасъл и евентуално да позволи на Арсенал да увеличи дистанцията на върха.

“Всички са здрави и готови, като изключим Ковачич и Родри. Родри прогресира добре. Минаха вече три седмици от последния път, когато имаше проблем. Той знае, че трябва да отделим достатъчно време, за да преодолее напълно проблемите и да може да играе на постоянно ниво от сега до края на сезона.

Сезонът има две части - когато затвори летния трансферен прозорец и когато приключи ноемврийската пауза за националните отбори. Сега, след като последната пауза приключи, до март ще имаме мачове на всеки три-четири дни. Сега започва истинският сезон. Важното е да сме там - близо до върха, след което, когато наближи краят на сезона, да имаме шанс да се борим за първото място. Това е целта и победа утре ще бъде важна стъпка за нас.

Истината е, че Арсенал изглежда като безупречен отбор. Това е същото чувство, което имах, когато се борихме срещу Ливърпул в миналото. Чувството, което имах, е, че няма да загубят много точки. Ако могат да се откъснат на голяма дистанция, ще бъде много трудно някой да ги настигне, както беше с Ливърпул през миналия сезон. В същото време е все още ноември. А през ноември нищо не е решено. През февруари или март трябва да внимаваш, но сега е началото на сезона", заяви Гуардиола по време на днешната си пресконференция.

