Легенда на Манчестър Сити приключи с футбола

  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  • 21 ное 2025 | 10:45
Легендарният халф на Манчестър Сити Фернандиньо потвърди, че е решил да прекрати футболната си кариера на 40-годишна възраст. “Вече съм уморен. Днес бягах 30 минути и се изтощих. Вече нищо не ме мотивира във футбола, след като постигнах всичко възможно. Забавлявах се и давах всичко от себе си. Сега е време да се наслаждавам на семейството ми”, заяви той, цитиран от “Глобо”.

Полузащитникът е играл само за три клуба през цялата си кариера: Атлетико ПР, Шахтьор (Донецк) и Манчестър Сити, като с техните екипи има общо 865 мача със 108 гола и 109 асистенции. Най-много мачове Фернандиньо има като футболист на “гражданите”, а именно 383 срещи между 2013-а и 2022 година. През този период той спечели 13 трофея с тима: пет титли на Англия, шест Купи на лигата, една ФА Къп и един “Къмюнити Шийлд”. Същия брой трофеи има и с Шахтьор: шест титли на Украйна, четири Купи на Украйна и три суперкупи на страната. Освен това опорният халф записа 53 двубоя с 2 попадения и 5 асистенции за Бразилия, с която спечели Копа Америка през 2019-а, а с младежкия състав на страната до 20 години стана световен шампион през 2003-а.

Снимки: Gettyimages

