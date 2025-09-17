Донарума: Ман Сити беше първото и единственото ми желание, не обичам да говоря за миналото

Джанлуиджи Донарума подчерта, че единственото му желание е било да продължи кариерата си в Манчестър Сити, като се чувства много горд, че треньор като Пеп Гурадиола го е поискал в отбора си. Италианецът говори преди утрешното домакинство срещу Наполи, с което "гражданите" започват участието си в Шампионската лига. След като през миналия сезон спечели отличието с ПСЖ, сега Донарума, не крие, че една от целите е да го направи и със Сити.

"Благодаря на мениджъра! За мен е чест и гордост да бъда тук и да го имам за свой треньор. Това е история, футболна история, така че съм наистина развълнуван да бъда тук и да го имам за свой треньор.

Определено все още имам много какво да подобря, мога да дам много повече, това е моята цел - да продължа да се усъвършенствам и да давам всичко от себе си за отбора.

Бях съвсем ясен, че желанието ми е да дойда тук. Това беше първата и единствена ми опция - единственото нещо, което исках. Щастлив съм, че съм в Сити, част от този фантастичен отбор, това фантастично семейство.

Да спечелим Шампионската лига е една от целите ни. Винаги трябва да мечтаем смело, но да го правим със смирение, това е най-важното. Трябва да мислим мач за мач, а първият такъв в Шампионската лига винаги е най-сложният. Познавам Наполи много добре. Познавам града много добре. Познавам треньора и някои от съотборниците ми от националния отбор са там, така че знам, че играем срещу страхотен отбор и ще кажа тези неща и в съблекалнята".

Запитан за раздялата си с Пари Сен Жермен, Донарума отговори: "Не обичам да говоря за миналото. Някои хора вземат свои собствени решения, което е част от футбола. Сега, когато съм тук, съм щастлив и много горд.

Пожелавам на бившите си съотборници всичко най-добро, защото го заслужават. Имам страхотни отношения с тях. Винаги са ми показвали обич, дори когато са знаели, че си тръгвам.

За мен беше много важно да знам, че съм оставил нещо важно на бившите си съотборници. Това също ме прави горд.“

Италианецът бе помолен да коментира и мнението, че играта с крака е слабият компонент в неговото представяне, а досега това бе много важно за начина на игра на Сити: "„Винаги се опитвам да се подобрявам. Сега съм с този треньор, който е един от най-добрите в тези ситуации. Той определено може да ми помогне много. Можем да правим много неща заедно и съм сигурен, че ще имаме голям успех.

Трябва да усещаш опасността, когато си в труден момент, трябва да можеш да четеш определени ситуации в мача. Има моменти, в които можеш да разиграваш, и моменти, в които е по-добре да риташ дълго и да избягваш опасни ситуации".

Снимки: Imago