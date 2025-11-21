Популярни
Ювентус одобри увеличение на капитала със 100 млн. евро

  • 21 ное 2025 | 07:32
  • 220
  • 0
Ръководството на Ювентус потвърди, че Съветът на директорите е одобрил ново увеличение на капитала на стойност около 100 милиона евро. Окончателната сума обаче ще бъде ясна едва след официалното приключване на операцията.

Клубът ще емитира до 37.9 милиона нови акции, равняващи се на приблизително 10% от настоящите, и ще ги продаде директно на институционални и квалифицирани инвеститори. Според информация на "Calcio e Finanza" това ще стане чрез ускорена процедура по набиране на поръчки (accelerated bookbuilding).

Това означава, че акциите ще бъдат пласирани бързо на пазара без публичен проспект, като целта са големи инвеститори в Италия, Европейския съюз, Обединеното кралство и избрани пазари извън Европа.

Увеличението на капитала е предназначено да подкрепи стратегическия план на Ювентус за периода 2024-2027 г. Целта е да се укрепят финансите на клуба, да се намали дългът, да се подобри ликвидността и да се осигури по-голяма стабилност, докато спортното преструктуриране продължава.

Основните акционери вече са поели ангажимент да подкрепят операцията. Exor, който притежава 65.4% от клуба (78.9% от правата на глас), е гарантирал пълна подкрепа и ще гарантира, че делът му няма да бъде размит. Миноритарният акционер Tether, който държи 11.5%, също се е съгласил да участва и дори може да закупи акции, останали неразпределени.

На практика инжектирането на свеж капитал дава на Ювентус повече финансова свобода, помага за защитата на клуба от бъдещи загуби и стабилизира позицията му преди предстоящите трансферни прозорци. То също така укрепва доверието на инвеститорите в клуба, докато той продължава своето възстановяване както на терена, така и извън него.

