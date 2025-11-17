В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

Нападателят на Ювентус Душан Влахович не страда от контузия, а само от мускулна преумора, както са показали днешните му медицински прегледи, съобщават италианските медии.

Както е известно, Влахович преждевременно напусна лагера на националния отбор на Сърбия след загубата с 0:2 от Англия заради болки в адукторите. Поради тази причина в Ювентус ще следят всекидневно състоянието му, за да разберат дали той ще може да играе в съботното гостуване на бившия му отбор Фиорентина. Ако оттам решат 25-годишният играч да си почине преди визитата на Бодьо/Глимт в Шампионска лига, то срещу “виолетовите” като “фалшива деветка” може да бъде използван Кенан Йълдъз, твърди “Гадзета дело спорт”.

‼️ No Injury for Dušan Vlahović. Player has some fatigue in his adductor muscles. ✅ ⚪️⚫️ pic.twitter.com/sKlwQY7eUP — JuveFC (@juvefcdotcom) November 17, 2025

През този сезон Влахович има 6 гола и 1 асистенция в 15 мача за ”Старата госпожа” във всички турнири.

