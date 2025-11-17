Популярни
В Ювентус си отдъхнаха за Влахович

  • 17 ное 2025 | 21:25
Нападателят на Ювентус Душан Влахович не страда от контузия, а само от мускулна преумора, както са показали днешните му медицински прегледи, съобщават италианските медии.

Както е известно, Влахович преждевременно напусна лагера на националния отбор на Сърбия след загубата с 0:2 от Англия заради болки в адукторите. Поради тази причина в Ювентус ще следят всекидневно състоянието му, за да разберат дали той ще може да играе в съботното гостуване на бившия му отбор Фиорентина. Ако оттам решат 25-годишният играч да си почине преди визитата на Бодьо/Глимт в Шампионска лига, то срещу “виолетовите” като “фалшива деветка” може да бъде използван Кенан Йълдъз, твърди “Гадзета дело спорт”.

През този сезон Влахович има 6 гола и 1 асистенция в 15 мача за ”Старата госпожа” във всички турнири.

Снимки: Gettyimages

