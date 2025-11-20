Наказанието на Андреа Аниели изтече, бившият бос на Ювентус е свободен да се завърне

Днес (20 ноември) официално приключва дългото наказание, наложено на Андреа Аниели, който беше президент на Ювентус в продължение на 13 години – от 2010 г. до 2023 г. Той беше санкциониран с няколко различни, но обединени наказания, произтичащи от две отделни наказателни разследвания срещу него.

Аниели получи две последователни забрани да заема длъжности във футбола. Първата беше за срок от 24 месеца, считано от януари 2023 г., по така наречения „случай с фиктивните капиталови печалби“. Впоследствие към нея бяха добавени още 10 месеца, започващи от август 2023 г., заради разследването за „маневри със заплати“. През януари 2024 г. наказанието беше потвърдено и разширено в световен мащаб от ФИФА и УЕФА.

С изтичането на санкциите от днешна дата Андреа Аниели технически е изтърпял наказанието си и отново има право да заеме ръководна позиция във футболен клуб.

През септември Аниели постигна споразумение по разследването „Призма“, като мотивира решението си по следния начин: „Решението да поискам прилагане на наказанието – условно, без граждански последици и допълнителни санкции, и без признаване на вина, което е в съответствие с моята позиция за невинност – беше безспорно много трудно. След дълъг размисъл обаче съм убеден, че това е най-правилният избор, като се има предвид, че това наказателно производство, започнало преди почти четири години, все още е в начална фаза на предварителното изслушване. Алтернативата щеше да бъде несигурност, която щеше да се проточи още много дълго време. След като днес имам тази възможност, смятам, че е правилно да сложа край на този дълъг период при пълно спазване на процедурите.“

