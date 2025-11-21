Нова контузия на защитник в Ювентус

Тренььорът на Ювентус Лучано Спалети може да бъде принуден да направи тактическа промяна за мача срещу Фиорентина в Серия "А" в събота. Причината е контузията на защитника Даниеле Ругани, която оставя „Старата госпожа“ само с двама напълно здрави централни бранители в състава си към момента. Според „La Gazzetta dello Sport“ се очаква Ругани да бъде извън терените за около три седмици поради разтежение на мускул на десния крак.

За „бианконерите“ ситуацията е „един влиза, друг излиза“, след като в сряда Лойд Кели се завърна към тренировките, но в същата сесия отборът загуби Ругани. Кели се бореше с контузия в прасеца през целия ноември и пропусна последните три мача на Ювентус преди паузата за националните отбори. Бремер, който претърпя операция на менискуса през октомври, не се очаква да се завърне преди декември.

Според информациите е малко вероятно Кели да бъде в достатъчно добра форма, за да започне като титуляр срещу Фиорентина в събота. При отсъствието на Ругани и Бремер, най-вероятно Пиер Калюлю и Федерико Гати ще стартират в защита, съставена от четирима играчи.

Ако Спалети все пак реши да заложи на схема с трима в отбрана, е почти сигурно, че ще използва същите двама централни защитници, като към тях ще се присъедини Тюн Копмайнерс отляво.

