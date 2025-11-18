Популярни
Ювентус изкушава Майк Менян с голяма заплата

  • 18 ное 2025 | 05:27
  • 385
  • 0
Ювентус изкушава Майк Менян с голяма заплата

Ювентус е готов да предложи внушителен договор, за да привлече вратаря на Милан Майк Менян. Контрактът на 30-годишния страж с „росонерите“ изтича в края на сезона, а преговорите за подновяването му към момента не водят до резултат, затова от "Старата госпожа" ще опитат да се възползват от ситуацията и да го вземат в редиците си.

През лятото Челси проявяваше сериозен интерес към Менян, но отказа да плати исканата от италианския клуб цена от 25 милиона паунда. Сега, според публикация на Juvelive.it, големият съперник в Серия А – Ювентус, подготвя оферта за договор на стойност между 5 и 6 милиона евро на сезон за французина.

В материала се твърди, че Челси все още не се е отказал от идеята да привлече Менян, но от Ювентус се надяват тяхното предложение да е достатъчно добро, за да надделее над конкуренцията от английския клуб.

Менян пристигна в Милан през 2021 година от Лил за заместник на напусналия тогава като свободен агент Джанлуиджи Донарума. До момента той има 175 мача за "росонерите", в които е допуснал 179 гола и е записал 65 "сухи" мрежи.

Снимки: Gettyimages

