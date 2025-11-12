Популярни
  3. Ювентус замрази преговорите за удължаване на договора на Йълдъз

Ювентус замрази преговорите за удължаване на договора на Йълдъз

  • 12 ное 2025 | 19:16
  • 120
  • 0

Преговорите между 20-годишния атакуващ халф на Ювентус Кенан Йълдъз и клуба от Торино за нов договор са преустановени, като Челси, Арсенал и Реал Мадрид проявяват интерес към играча, пише "Гадзета дело спорт".

Настоящият договор на младия талант с клуба е до лятото на 2029 г. „Бианконерите“ са готови да увеличат заплатата му, но страните все още не са успели да постигнат консенсус по този въпрос. Йълдъз в момента печели 1,7 милиона евро на сезон; клубът  му е предложил 6 милиона, но халфът иска 7 милиона. Собственикът на Ювентус Джон Елкан държи турския национал да остане в клуба и ще опита да го убеди да удължи договора си, се казва още в информацията.

Снимки: Gettyimages

