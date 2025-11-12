Ювентус е набелязал играчи на Милан, Рома и Байерн с изтичащи договори

В Ювентус са започнали да работят върху привличането на трима играчи, чиито договори изтичат в края на сезона, пише “Гадзета дело спорт”. Става въпрос за вратаря на Милан Майк Менян, десния халф-бек на Рома Мехмет Зеки Челик и крилото на Байерн (Мюнхен) Серж Гнабри, с които вече са стартирали първоначални преговори.
Менян в момента е далеч от нов контракт с Милан, но засега Челси изглежда като най-вероятния му следващ клуб, а Байерн също може да направи опит да го вземе. Все пак в Ювентус се надяват, че ще успеят да го убедят да остане в Серия "А", разчитайки на това, че вече има двама французи в своя състав - Кефрен Тюрам и бившия му съотборник при “росонерите” Пиер Калюлю. Стражът обаче със сигурност ще поиска много по-голяма заплата от настоящото си годишно възнаграждение в размер на 3 млн. евро. Междувременно, Зеки Челик преговаря с Рома за подновяване на споразумението помежду им, като в клуба са уверени, че ще успеят да се договорят с турския национал. Що се отнася до Гнабри, той е привлякъл интереса и на Ливърпул, откъдето ще се опитат да надцакат “бианконерите” за подписа на германеца.
Снимки: Gettyimages