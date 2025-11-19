Популярни
  Ювентус
  2. Ювентус
  Ювентус възобновява интереса си към Гранит Джака

Ювентус възобновява интереса си към Гранит Джака

  • 19 ное 2025 | 07:32
  • 450
  • 0
Ювентус възобновява интереса си към Гранит Джака

Италианският гранд Ювентус планира да отправи ново предложение за капитана на Съндърланд Гранит Джака, тествайки решимостта на английския клуб да задържи своя лидер. Ветеранът в халфовата линия премина в състава на "черните котки" през август от Байер (Леверкузен), но трансферът стана факт едва след като Юве се оттегли от преговорите за подписа му.

Според информация на "Tuttosport", ръководството на „бианконерите“ вече съжалява за своето решение, особено предвид силното представяне на Джака и ключовата му роля за Съндърланд след завръщането на тима във Висшата лига.

Отличната форма на швейцарския национал е накарала Ювентус да подготви нова офанзива за неговия подпис преди отварянето на януарския трансферен прозорец.

На този етап Съндърланд няма никакво намерение да се разделя със своя капитан. Въпреки това, от Ювентус вярват, че оферта на стойност 20 милиона евро може да убеди английския клуб да седне на масата за преговори.

Снимки: Gettyimages

