Ювентус повиши генералния си мениджър до изпълнителен директор

От Ювентус официално потвърдиха, че досегашният генерален мениджър Дамиен Комоли е новият изпълнителен директор на торинския гранд. Французинът, който пристигна в клуба едва в началото на лятото, наследява поста от напусналия Маурицио Сканавино.

По случай своето повишение самият Комоли даде специална пресконференция. “Чест и привилегия е да ръководя този клуб. Всеки ден се събуждам и си мисля: “Как можем да върнем Ювентус към триумфите?” Аз съм вманиачен към победите, а този клуб има невероятна история откъм успехи, така че нямам друга опция, освен да я почета. Работим, за да се уверим, че подходящите хора са на правилните позиции и с правилната култура. Вманиачени сме към подобряването и няма време за спокойствие. Единствената ни цел е да продължим да печелим.

Damien Comolli appointed Chief Executive Officer of Juventus. — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) November 11, 2025

Получихме писмо от УЕФА, така че действията ни през януари ще са трудни и ще се следят внимателно. Ще се оглеждаме за възможности, но нямаме големи планове. С Душан Влахович се споразумяхме през това лято, че ще обсъдим изтичащия му договор след края на сезона, като имаме увереност. Нито един италиански клуб не може да се съревновава финансово с Премиър лийг, но това не означава, че не можем да бъдем конкурентоспособни. Без академия на високо ниво е невъзможно да се състезаваш в Европа. Затова искаме да си отгледаме наши собствени звезди. Печеленето е единствената ни цел, но трябва да го правим разумно чрез креативност, задружност и устойчивост”, коментира той.

The first words from Damien Comolli after his appointment as Chief Executive Officer of Juventus. — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) November 11, 2025

Снимки: Gettyimages