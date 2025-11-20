Популярни
Вход / Регистрирай се
Монтела ще отправи молба относно Серия "А" заради плейофа на Турция

  • 20 ное 2025 | 17:56
  • 747
  • 0

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела призна, че ще поиска от Италианската футболна федерация  да отложи мачовете от 30-ия кръг на Серия "А" с целта трима от неговите играчи - Хакан Чалханоолу, Кенан Йълдъз и Мехмет Зеки Челик, да имат повече време, за да се подготвят за полуфиналния плейоф с Румъния за участие в Мондиал 2026, който е на 26 март.

“Дано първенството да бъде прекъснато. Имам трима играчи от Серия "А" и ще поискам от федерацията, както вече направих, да спре шампионата в последния уикенд преди плейофите. Ако играчите ми пристигнат в понеделник, няма да могат да тренират нормално до сряда, а в четвъртък е последната ни тренировка преди мача. Да имаш два допълнителни дни прави разликата, а и Дженаро Гатузо също би бил доволен от това”, заяви Монтела след днешния жребий за плейофите, в които при победа в полуфинала Турция ще срещне Словакия или Косово.

Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026
Италия и останалите претенденти разбраха съперниците си в плейофите за Мондиал 2026

Румъния е млад състав, който игра на последното Европейско първенство. Мирча Луческу е майстор за всички нас, като притежава италиански и турски манталитет, както знаем. Истината е, че за да достигнеш Мондиала, трябва да даваш всичко от себе си срещу всеки противник. Дали ни предстоят два финала? Дано да изиграем и двата мача. Тъкмо направихме едно отлично реми 2:2 с Испания и също така нямаме наказани футболисти, а това е фактор, който взехме предвид при титулярния ни състав за мача. Стискаме палци да бъдем в най-добрата възможна форма, въпреки че няма как да знаем в каква кондиция ще пристигнат играчите през март”, продължи италианският специалист, който коментира и жребия на своята родина.

Италия трябва да даде всичко от себе си срещу Северна Ирландия, а след това би гостувала на Уелс или Босна и Херцеговина. Няколко пъти съм срещал Уелс през последните години и знам, че този отбор се трансформира като домакин, така че това би било много тежък мач. Трябва да дадеш всичко от себе си, за да достигнеш Световното първенство, така че няма място за грешки”, добави той.

Снимки: Gettyimages

