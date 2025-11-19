Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Световни квалификации, зона УЕФА
  3. Испания изравни рекорд на Италия

Испания изравни рекорд на Италия

  19 ное 2025 | 03:29
  • 219
  • 0
Испания изравни рекорд на Италия

След равенството 2:2 срещу Турция в последния си мач от световните квалификации в група "Е", Испания изравни рекорда на Италия от 31 поредни официални мача без загуба. Междувременно с тори резултат "Ла Фурия" си гарантира първото място в групата и директно класиране за Мондиала догодина.

Испания записа 5 победи и 1 реми през тази квалификационна кампания, като въпросното равенство бе именно в мача с Турция (2:2). Това бяха и единствените два гола, които възпитаниците на Луис де ла Фуенте допуснаха във всичките си шест срещи.

Така Испания изравни рекорда на Италия от 31 поредни мача без загуба. "Скуадра адзура" постига това постижение в периода между 2018 и 2021 година. "Ла Фурия" обаче може да го задмине, ако не загуби и следващия си мач.

