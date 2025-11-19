Монтела също призова за промяна във формата на квалификациите в Европа

Селекционерът на Турция Винченцо Монтела също настоява да промяна във формата на квалификациите за световни и европейски първенства. Планът, за който лично президентът на УЕФА Александър Чеферин потвърди, е за модел като новия в Шампионската лига, където всички отбори са в една група с общо класиране.

След като останаха втори в групата си, турците не успяха да вземат директна виза за Мондиал 2026 и ще трябва да се борят за нея през плейофите, където ще трябва да елиминират два съперника в по един двубой. В същото време обаче - в други конфедерации - пътят за класиране е по-лесен. Така например идното лято е гледаме състави като Кюрасао, Хаити, Кабо Верде, Узбекистан и др.

“Мислил съм си го и преди - започна Монтела. - Ние, за да отидем директно на Световното, трябваше да завършим пред най-добрия отбор в света - Испания. В Южна Америка има дълъг шампионат с шест директни места и възможност за грешки. Тук една грешна стъпка може да те изпрати на бараж или да те остави извън турнира“.

“Мисля, че може да се премине към модел като този на Шампионската лига, под формата на първенство. Харесва ми и би било по-справедливо”, продължи италианецът.

На Мондиала, който започва на 11 юни на стадион „Ацтека“, Европа ще има 16 от 54-те отбора, участвали в квалификациите. Това представлява 29,6%. Южна Америка вече си е осигурила присъствието на 60% от своите отбори – шест от десетте, които се бориха за класиране. Континентът може да изпрати и седми представител, ако Боливия спечели място в междуконтиненталния бараж през март, който ще се играе в Мексико. Това означава, че от 10 отбора е възможно само три да останат извън първенството: Чили, Перу и Венецуела.

Този процент, който може да достигне 70%, е несравним с никоя друга конфедерация. Африка може да има до 10 места (18,86%), а Азия – до 9 (19,5%). КОНКАКАФ, с три допълнителни места заради домакинството, има шест квоти (18,75% от участниците в квалификациите). Максимумът за Океания е две места от единадесет отбора (18,18%).

Дженаро Гатузо, селекционерът на Италия, също надигна глас по темата миналата седмица. „Южноамериканската група има 10 отбора, шест отиват директно на Световното, а седмият играе бараж с отбор от Океания... Това е жалко. Трябва да преразгледаме нещо“.

