България в търсене на първи положителен резултат в последния си мач от световните квалификации - на живо със съставите на "лъвовете" и Грузия
  • 18 ное 2025 | 20:49
  • 2842
  • 3
Испания - Турция (съставите)

Лидерите в група "Е" в зона "УЕФА" Испания и Турция от квалификациите за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико излизат в последния си мач от този етап на пресявките.

Преди старта на двубоя всичко изглежда ясно, тъй като "Ла Фурия" има три точки преднина спрямо южните ни съседи, но и смазващо предимство по отношение на головата разлика. Това означава, че турците ще имат нужда от успех с поне седем гола, за да изместят евопейските шампиони от първото място и да извоюват директно класиране за финалите в Северна Америка.

По същото време ще се играе и другият мач от групата, който е между България и Грузия, като изходът от този двубой не засяга по никакъв начин Турция, тъй като в миналия кръг Испания разби грузинците с 4:0.

Това означава, че дори при загуба възпитаниците на Винченцо Монтела няма как да изпуснат второто място.

Луис де ла Фуенте запази същата отбранителна линия спрямо разгрома срещу Грузия и разпредели за първия съдийски исгнал да започнат отново Йоренте, Кубарси, Лапорт и Кукурея. В халфовата линия имаше само една промяна, като Гарсия стартира на мястото на Субдименди, докато на върха на атаката испанският селекционер смени двама от титулярите си. Тази вечер трябваше да започнат Йереми Пино и Дани Олмо вместо Баена и Торес.

ИСПАНИЯ - ТУРЦИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "УЕФА"

ГРУПА "Е", VI КРЪГ

СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ

Испания: 23. Унай Симон, 5. Маркос Йоренте, 15. Пау Кубарси, 14. Аймерик Лапорт, 22. Марк Кукурея, 6. Микел Мерино, 20. Алейш Гарсия, 8. Фабиан Руис, 11. Йереми Пино, 21. Микел Оярсабал, 10. Дани Олмо
Селекцонер: Луис де ла Фуенте

Турция: 12. Алтай Байъндър, 3. Мерих Демирал, 15. Самет Акайдън, 4. Чаглар Союнджу, 2. Мехмет Зеки Челик, 20. Ферди Кадиоглу, 17. Ирфан Кахведжи, 6. Оркун Кьокчу, 5. Салих Йозджан 9. Баръш Йълмаз, 21. Дениз Гюл
Селекцонер: Винченцо Монтела

Начало: 18 ноември 2025 г. | 21:45 часа
Стадион: "Ла Картуха", Севиля (Испания)
Главен съдия: Феликс Цвайер (Германия)

