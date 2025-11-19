Популярни
Монтела: Горд съм от показания дух

  • 19 ное 2025 | 03:03
Селекционерът на Турция Винченцо Монтела похвали играчите си за показания дух в мача с Испания от Световните квалификации. Южните ни съседи играха мъжки и стигнаха до равенство 2:2 в гостуването си в Севиля.

"Този мач ме кара да се гордея с показания дух на терена. Това бе двубой, в който трябваше да се жертваме. Снощи казах на момчетата, че им имам пълна вяра, че могат да са конкурентни в такъв мач. Без значение срещу кого се изправяме", започна Монтела.

Специалистът похвали автора на първия гол Дениз Гюл: "Той е млад, но вече израстна много. Постоянно се развива и става все по-завършен футболист. Има още над какво да работи, но важното е, че има желание".

След това той сподели и очакванията си за плейофите.

"Дали съм по-уверен? Не знам. Важно е да не летим в облаците, което може да се случи. Предстоят ни два финала. За да стигнем до втория, трябва да спечелим първия. Това може да се случи по всякакъв начин, но важното е да спечелим", завърши италианецът.

