Де ла Фуенте: Щастливи сме, че се класираме на Световното без загуба

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте бе доволен след равенството 2:2 с Турция. Този резултат окончателно гарантира на "Ла Фурия" място на Световното първенство догодина. Наставникът е доволен от това, че тимът му се класира за Мондиала без загуба.

"Доволни и щастливи сме. Можем само да се радваме на серията, в която се намираме. Радваме се, че се класирахме на Световното първенство по начина, по който го направихме. Сега още повече можем да оценим онова 6:0 в Турция. През второто полувреме съперникът имаше повече алтернативи, но въпреки това можехме да спечелим. Все пак се радваме, че се класираме на Световното непобедени. Дори и да не си личи, аз съм щастлив", заяви Де ла Фуенте.

"Днес видяхме колко трудно е понякога да побеждаваш. Знаех това и преди, но е хубаво да си припомняме от време на време. Трудно се побеждава, особено на това ниво. Затова и представянето на играчите е толкова важно. Това обаче бе важно напомняне", допълни специалистът.

Той отново повдигна темата дали Унай Симон трябва да бъде първи избор под рамката.

"Такъв дебат не съществува. Унай Симон, винаги, когато трябва да се намесва, го прави решително. Имаме и други страхотни вратари като Давид Рая, но Унай Симон е супер вратар", отсече Де ла Фуенте.

