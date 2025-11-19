Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. Де ла Фуенте: Щастливи сме, че се класираме на Световното без загуба

Де ла Фуенте: Щастливи сме, че се класираме на Световното без загуба

  • 19 ное 2025 | 02:25
  • 185
  • 0
Де ла Фуенте: Щастливи сме, че се класираме на Световното без загуба

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте бе доволен след равенството 2:2 с Турция. Този резултат окончателно гарантира на "Ла Фурия" място на Световното първенство догодина. Наставникът е доволен от това, че тимът му се класира за Мондиала без загуба.

"Доволни и щастливи сме. Можем само да се радваме на серията, в която се намираме. Радваме се, че се класирахме на Световното първенство по начина, по който го направихме. Сега още повече можем да оценим онова 6:0 в Турция. През второто полувреме съперникът имаше повече алтернативи, но въпреки това можехме да спечелим. Все пак се радваме, че се класираме на Световното непобедени. Дори и да не си личи, аз съм щастлив", заяви Де ла Фуенте.

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

"Днес видяхме колко трудно е понякога да побеждаваш. Знаех това и преди, но е хубаво да си припомняме от време на време. Трудно се побеждава, особено на това ниво. Затова и представянето на играчите е толкова важно. Това обаче бе важно напомняне", допълни специалистът.

Той отново повдигна темата дали Унай Симон трябва да бъде първи избор под рамката.

"Такъв дебат не съществува. Унай Симон, винаги, когато трябва да се намесва, го прави решително. Имаме и други страхотни вратари като Давид Рая, но Унай Симон е супер вратар", отсече Де ла Фуенте.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Испания изравни рекорд на Италия

Испания изравни рекорд на Италия

  • 19 ное 2025 | 03:29
  • 219
  • 0
Монтела: Горд съм от показания дух

Монтела: Горд съм от показания дух

  • 19 ное 2025 | 03:03
  • 145
  • 0
Манчестър Сити готов да развърже кесията за Арда Гюлер

Манчестър Сити готов да развърже кесията за Арда Гюлер

  • 19 ное 2025 | 01:33
  • 594
  • 0
Без бонуси за играчите на Чехия заради неуважително отношение към феновете

Без бонуси за играчите на Чехия заради неуважително отношение към феновете

  • 19 ное 2025 | 01:01
  • 912
  • 0
Румъния вкара седем в днешната вечер и гледа към мартенските плейофи

Румъния вкара седем в днешната вечер и гледа към мартенските плейофи

  • 19 ное 2025 | 00:50
  • 753
  • 0
Швеция и Словакия останаха без победа в квалификациите

Швеция и Словакия останаха без победа в квалификациите

  • 19 ное 2025 | 00:34
  • 539
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България може! Треснахме Грузия

България може! Треснахме Грузия

  • 18 ное 2025 | 23:38
  • 93883
  • 448
Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

Георги Иванов: 2026-а ще е много сериозна за футбола ни, искаме да стигнем Турция и Испания

  • 19 ное 2025 | 00:29
  • 5782
  • 32
Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

Александър Димитров: Познавам тези играчи, знам какво могат и затова поех отбора - защото вярвам в тях

  • 18 ное 2025 | 23:58
  • 3948
  • 14
Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

Десподов: Играхме за честта си и да покажем, че можем

  • 19 ное 2025 | 00:01
  • 2485
  • 4
Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

Турция бе достоен съперник и си тръгна с равен от Испания

  • 18 ное 2025 | 23:44
  • 21311
  • 24
Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

Разгромни резултати и изненади в последния ден на световните квалификации

  • 18 ное 2025 | 23:35
  • 28958
  • 8