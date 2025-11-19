Новият план на Флорентино Перес за Реал Мадрид

Изглежда, че новият модел на Реал Мадрид постепенно започва да се оформя. Идната неделя клубът ще проведе своето редовно Общо събрание, на което се очаква да бъдат представени плановете на Флорентино Перес за бъдещето на „кралския клуб“. Миналата година президентът вече обяви, че ще свика извънредно Общо събрание, за да обсъди промяна, която ще доведе до нов модел на собственост на Реал Мадрид. За това събрание обаче така и не се чу нищо повече.

Флорентино Перес и неговите приближени отдавна разработват този нов клубен модел. Първоначалната идея беше Реал Мадрид да се превърне в акционерно дружество, в което фондацията на клуба да притежава мажоритарен дял от 51%, за да се гарантира, че членовете (сосиос) ще останат собственици. Тази концепция се запази допреди няколко седмици. За пример беше взет моделът на Байерн (Мюнхен), където три компании, спонсори на клуба, държат 25% от дружеството.

Тази идея обаче предполагаше превръщането на Реал Мадрид в акционерно дружество, което предизвика сериозни разногласия в клуба. Членове на Управителния съвет не бяха и все още не са съгласни с подобна трансформация. Това, в съчетание с юридическите усложнения, които моделът би породил, доведе до промяна в плановете. Решаващ фактор може би е било и съмнението, че членовете на клуба няма да гласуват в подкрепа на превръщането на Реал Мадрид в акционерно дружество.

Новият план

С оглед на всичко това и както информира „El País“, Флорентино Перес е разработил нова формула за привличане на значителни финансови средства в клуба. Тази формула предвижда продажбата на 5% или 10% от клуба на инвеститор.

Това ще се осъществи чрез създаването на дружество, подобно на тези, които Реал Мадрид вече има за експлоатацията на стадион „Бернабеу“ и други дейности. Клубът няма да се превръща в акционерно дружество и ще продължи да функционира както досега. Членовете ще получат индивидуални дялове, които няма да могат да продават, освен на друг член, като никой няма да може да притежава повече от един дял.

Законът за спорта в Испания позволява подобен ход. Според него клубовете могат да извършват търговски дейности или да създават дъщерни дружества, при условие че приходите се реинвестират в спортни цели и не се разпределя печалба (чл. 13 и сл. от Закон 10/1990, чл. 2 и сл. от Закон 39/2022).

Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Стойността на клуба

Флорентино Перес ще трябва да обясни на членовете на Реал Мадрид тази промяна и какво означава тя. Това ще се случи на извънредно Общо събрание, което ще се проведе през декември, като се спрягат датите 13-и или 14-и. Както увери самият президент, на това събрание ще трябва да се одобри провеждането на референдум сред членовете на клуба, за да дадат те зелена светлина на плановете му.

Тъй като не става въпрос за преобразуване в акционерно дружество, изискванията за одобрение на плановете на Перес може да се променят. В случай на АД, „да“ трябваше да спечели с абсолютно мнозинство от всички имащи право на глас, а не само от гласувалите. Сега, по всяка вероятност, ще бъде достатъчно мнозинство от гласувалите, а не от всички членове с право на глас. Това е един от въпросите, които, освен ако няма изненади, ще бъдат обсъдени на извънредното събрание.

Големият въпрос е каква сума ще получи Реал Мадрид от тази продажба? Според оценката на Флорентино Перес, стойността на клуба е 10 милиарда евро. Това заяви той на миналогодишното събрание. Така, ако продаде 5%, „белият балет“ ще получи 500 милиона евро, а при продажба на 10% – 1 милиард евро.

Според източници от самия клуб, тези средства не се предвижда да бъдат използвани за погасяване на дълга, натрупан от реконструкцията на „Бернабеу“.