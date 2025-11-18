Бензема: Ако Перес ме извика обратно в Реал Мадрид, не мога да кажа “не”

Карим Бензема посрещна екип на “Aс” в спортната база на Ал-Итихад. Предстоеше дълъг и непринуден разговор с лидера на настоящия шампион на Саудитска Арабия. При подписването на договора си, който изтича на 30 юни, той обеща да изведе отбора до върха. И го направи. Сега е време за равносметка и решения, защото бившият играч на Реал Мадрид е категоричен, че иска да продължи да играе. „На 37 години съм. Чувствам се добре, имам желание да играя още две години“, споделя французинът.

Какъв е животът ви тук, в Джеда?

Много добър, нормален, като в Мадрид. Това е страна, която много ми харесва. Всяка година става все по-отворена и идват все повече хора. Мисля, че това е много важно за Джеда и Саудитска Арабия. Тук няма само футбол, има добри ресторанти, плажове... Има много неща за правене.

Какво означава Саудитска Арабия за Бензема? Не бива да забравяме, че заедно с Кристиано Роналдо вие бяхте сред тези, които зададоха тенденцията в саудитския футбол...

Саудитска Арабия се нуждае от играчи като Кристиано, мен или други, които дойдоха, за да им предадат част от опита, който имаме в Европа. Трябва да научим местните момчета какво е необходимо, за да могат да отидат в други клубове. Това е страна, която се отваря. Хората са добре възпитани в ежедневното общуване. За мен това е много добро място.

Шампионска титла и купа. Реалността показва, че написахте история с Ал Итихад.

Да, мисля, че този клуб обича да се самонадскача, има манталитет да постига красиви неща във футбола. Тук има страхотни фенове, те са на всеки мач, подкрепят ни както у дома, така и навън. Това е много важно за нас. Миналата година спечелихме Купата на краля и титлата. Беше много добър и специален момент за всички.

Чувствате ли се лидер на отбора?

Тук съм за това - за даа помагам на съотборниците си. Ако съм в топ форма, то е защото те ми дават възможност да бъда. Вкарването на голове е работа на всички играчи. Мога да им помогна със съвети на терена или извън него, за да се подобрят и един ден също да отидат в други отбори.

Чувствате ли се оценен?

Да, много. Когато подписах, бях спечелил „Златната топка“ през същия сезон. Това не беше краят на кариерата ми, исках да играя, да продължа да играя и да се наслаждавам на футбола. Чувствам се много добре в този клуб. Феновете са страхотни, момчетата също искат да работят. Това са неща, които много ми харесват в ежедневието.

А феновете? Какви са те?

Чувствам се много ценен от тях. Тук това се усеща на всеки стадион. Феновете винаги са с теб. Дават ти и ти вдъхват повече увереност.

След толкова години в елита, имате ли все още предизвикателства, които да преследвате?

Да продължавам да вкарвам голове, да играя, да създавам положения, да давам и предавам тази емоция на хората. Не само в Саудитска Арабия, но и на целия футболен свят. Всеки път, когато изляза на терена, искам хората да виждат това. Обичам винаги да правя нещо, дори на тренировките.

Говори се за Зидан като следващ селекционер на Франция...

Мисля, че той притежава всичко необходимо, за да бъде там. Доказа го в Реал Мадрид. Сега има друг треньор, но според мен Зизу е номер едно.

Бихте ли се върнали в националния отбор на Франция?

Националният отбор е малко далеч, но никога не се знае. Фокусирам се върху това, което имам сега.

Времето минава, наближават три години, откакто сте далеч от „белия клуб“. Реал Мадрид все още ли е вашият отбор?

Винаги ще бъде моят отбор. Продължавам да гледам мачовете, когато мога. Това е най-добрият клуб в света. Винаги е било така и ще бъде. Това е отбор с огромен потенциал, който според мен може да постигне повече от това, което прави в момента.

Може да постигне повече?

Харесвам този Реал Мадрид. Сега се говори много, но винаги е така. Ако направят равенство или загубят, веднага настъпва криза. От най-добрия отбор в света се превръщат в отбор, в който се поставят под въпрос треньорът, този или онзи играч... Нормално е, защото това е най-добрият тим в света. Но на мен този отбор ми харесва.

С Чаби Алонсо бяхте съотборници. Виждахте ли в него бъдещ треньор?

Спомням си, когато играехме заедно, и сега като треньор е същият. Преса, вертикални пасове... Игра, която ми харесва. Той е начело само от шест месеца и се справя много добре. Нужно е време.

Ще видим ли Карим Бензема като треньор?

Не знам. Имам приятели, които вече се занимават с треньорство и винаги ми говорят за това, но е трудно. Футболист и наставник изглежда различно, но напрежението е същото. Сложно е.

Свидетели сме на Реал Мадрид без Кроос, Модрич, Каземиро, Рамос, Бензема... Отбор, който изглеждаше вечен.

Вярно е, изглеждаше вечен. Много и добри играчи. Сега футболът е различен, друго нещо е. Не трябва да се сравнява. Сегашният Реал Мадрид може би има повече качества, но липсва лидер, въпреки че понякога в този футбол лидер не е нужен.

Силният човек там е Флорентино Перес…

Той е лидерът. Върши забележителна работа, довежда играчи, за които не си мислел, че някога ще дойдат. Това, което прави с отбора, с клуба… Той е най-добрият.

Би ли се завърнал в Реал Мадрид? Представяте ли си да ви се обадят…?

За какво? (Смее се). Това е човек, на когото никога не мога да кажа „не“. Флорентино е специален.

Как преживя онзи ден през 2009 г., когато Перес се появи в твоя дом (за да те привлече - б.р.)?

Спомням си деня, когато той дойде у дома, в Лион. Флорентино даже вече беше в дома ми преди мен. Агентът ми ми се обади да ми каже обичайното – че трябва да се видим с някого. “Не, сега не мога, имам неща за вършене.” “Трябва да дойдеш”, повтаря той. “Но кой е?” Когато ми каза внимателно: “Човекът, който е тук, е Флорентино Перес”, не можех да повярвам. Човекът, който беше довел Кристиано Роналдо, изведнъж е в моя дом? Казах: “Разбира се, разбира се, трябва да отида”. От този момент нататък мислех само за Реал Мадрид, за Роналдо, за Зидан… В трудни времена, в добри времена, при “Златната топка”… винаги се е отнасял добре с мен. Не можеш да му кажеш „не“.

Влизате в дома си и какво правеше Перес?

Беше нормално, на гости, с моите родители, седнал там вкъщи. Аз бях в шок, но той – нормален, говореше с тях на френски.

От този ден ли ти тръгна към Реал Мадрид?

Той ми каза много неща на френски. Говори ми за Реал Мадрид, аз му казах „да“, подадохме си ръце и…

И цял един живот. Добре че сте имали телефона включен, нали?

Да, да (смее се). Така е, цял един живот. Флорентино е най-великият. Нивото на Реал Мадрид във всяко отношение е благодарение на него.

Преди няколко седмици Ал-Насър и Ал-Итихад се изправиха един срещу друг — тоест Кристиано Роналдо и Бензема, — а поздравът на терена изглеждаше много хладен… Знаете как са журналистите.

Не, моля ви. Бяхме говорили вече в съблекалнята. Прегърнахме се, поговорихме… После на терена не можем или не сме длъжни да го правим пак. Пак едно и също? Има голямо уважение, добре сме. Не е нужно да демонстрираме нищо. Добре сме. И двамата сме научили много един от друг. Изглежда сякаш трябва да казваме или правим неща пред телевизията. Не е така. Голямо уважение. Срещаме се на терена и всеки си гледа своята работа.

Бензема знае истината както малко други и когато говори, винаги го защитава, но какъв е Винисиус?

Той е много добро момче, с голямо сърце, иска да учи… Феномен е. Така е. Хората му оказват огромен, наистина огромен натиск. Има играчи, върху които не бива да се слага толкова голям натиск. Той все още е млад, но вече е изиграл много мачове за Реал Мадрид. Не може да се забравя това, което е направил. Не може да се казва, че сега бил зле. Не е честно. Много е добре, но може да прави още повече. Такъв му е характерът. Ядосва се, когато излиза от терена. Нормално е. Добре, не трябва да го прави. Хората трябва да знаят, че той е такъв. Прави жестове на терена и извън него. Не е нищо особено. На терена е добре, мисли, че може да направи повече, да играе повече с топката, а го сменят. Прави жестове, защото не иска да излиза. Нормално е. Не е голяма работа.

Все още ли виждате Вини като бъдещ носител на „Златната топка“?

За мен е напълно възможно един ден да спечели „Златната топка“. Може да го постигне. Трудно е, но може. Денят, в който осъзнае, че е на терена само за да играе и остави всичко останало настрана — тогава ще го спечели. Има качествата и е на най-доброто място да го направи — в Реал Мадрид. Няма по-добро място.

Последната „Златна топка“ беше спечелена от Дембеле — футболист, който също преодоля трудни моменти.

Да, той остави зад себе си много тежки моменти. Усман е добър човек, феномен, отличен футболист. Това, което направи в Париж, е много важно. Спечели „Златната топка“ в ПСЖ, защото вкара много голове — но и във важни, решаващи моменти. Заслужи го.

Тук спечелихте практически всичко. В Реал Мадрид — всичко. В Европа ви обичат, боготворят ви.

В момента се чувствам много добре тук, дават ми много обич. Играчите, феновете, треньорът, хората, които работят тук… Гледам мачовете на Реал Мадрид. Гледам Шампионската лига и си представям. Шампионската лига е магична. Договорът ми тук изтича, вярно е. Все още не мога да кажа дали ще остана или ще си тръгна — зависи от много неща. През декември ще стана на 38 години. Виждам себе си в още две години футбол. Физически съм добре, работя много и имам футбол в себе си — обичам футбола, наслаждавам му се. Да видим какво ще стане, какво мисли клубът. Харесва ми да говорим лице в лице и да чуя какво мислят. Най-добре за мен е да продължа тук, но не просто да остана заради това да остана още година-две. Така не мога. Мисля, че нивото на футбола в саудитското първенство се вдига все повече. От три години съм тук — става все по-добро и продължава да се развива. Вярно е, че имам предложения от Европа. Трябва да разгледам всичко, да избера добре и да видя къде се чувствам добре, без да забравям, че тук се чувствам добре и получавам обич от всички. Но ще видим. Те ми искат неща, аз им давам неща. Всичко е 50 на 50, но има оферти. Няма да спра футбола и да се откажа от конкуренцията след шест месеца.

Връщане в Реал Мадрид дори сега?

Ако Флорентино е още там — може, може. Говоря с него и може. Аз съм мадридист. Чувствам го вътре в себе си. Мадрид си остава моят град, чувствам се мадридист и мадриленец. Да видим какво ще стане. Ако той е там…