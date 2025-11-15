Ерата "Флорентино Перес" в Реал Мадрид приключва?

Флорентино Перес е решил да се оттегли от президентския пост в Реал Мадрид през 2026 година, твърди журналистът Пепе Алварес в социалните мрежи. През януари тази година той беше преизбран за президент на испанския футболен клуб, а мандатът му изтича през 2028-а. Според източника Перес би искал да види организирано прехвърляне на властта, независимо дали членовете на клуба подкрепят референдума.

78-годишният Флорентино за първи път стана президент на Реал Мадрид през 2000-а, заемайки поста в продължение на шест години. През 2009-а той беше преизбран без съперник за нов мандат.

По време на мандата му испанският отбор спечели седем пъти Шампионската лига, стигна до седем титли в испанското първенство, спечели седем Суперкупи на Испания, шест Суперкупи на УЕФА, пет трофея от Световното клубно първенство на ФИФА, три трофея от Купата на краля в Испания и две Междуконтинентални купи.

