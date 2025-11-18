Брайтън, Астън Вила и още няколко отбора от Премиър лийг искат голмайстора на Реал от Световното клубно

Нападателят на Реал Мадрид Гонсало Гарсия е трансферна цел на Брайтън и на други клубове от Премиър лийг, твърди “Дейли Мейл”. 21-годишният испанец през миналия сезон отбеляза 25 гола за Реал Мадрид Кастиля, след което Чаби Алонсо му гласува доверие и го взе на Световното клубно първенство. Гарсия направи фурор в САЩ, като отбеляза четири гола и направи една асистенция в шест мача, ставайки голмайстор на турнира. Клубът го възнагради с нов договор до 2030 година.

Гарсия редовно е част от групата на Алонсо и от началото на сезона има 12 мача във всички турнири, но 11 от тях са като резерва. Предвид конкуренцията в атака, клубът е готов да се раздели с него. Появи се информация, че Реал ще иска за нападателя около 20 милиона евро, но е по-вероятно на този етап “белите” да го преотстъпят временно под наем на друг отбор до края на сезона.

Има слухове, че Астън Вила, Съндърланд, Уулвърхамптън и Лийдс също следят ситуацията с Гарсия.

Снимки: Gettyimages