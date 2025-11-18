Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Брайтън, Астън Вила и още няколко отбора от Премиър лийг искат голмайстора на Реал от Световното клубно

Брайтън, Астън Вила и още няколко отбора от Премиър лийг искат голмайстора на Реал от Световното клубно

  • 18 ное 2025 | 16:40
  • 184
  • 0
Брайтън, Астън Вила и още няколко отбора от Премиър лийг искат голмайстора на Реал от Световното клубно

Нападателят на Реал Мадрид Гонсало Гарсия е трансферна цел на Брайтън и на други клубове от Премиър лийг, твърди “Дейли Мейл”. 21-годишният испанец през миналия сезон отбеляза 25 гола за Реал Мадрид Кастиля, след което Чаби Алонсо му гласува доверие и го взе на Световното клубно първенство. Гарсия направи фурор в САЩ, като отбеляза четири гола и направи една асистенция в шест мача, ставайки голмайстор на турнира. Клубът го възнагради с нов договор до 2030 година.

Гарсия редовно е част от групата на Алонсо и от началото на сезона има 12 мача във всички турнири, но 11 от тях са като резерва. Предвид конкуренцията в атака, клубът е готов да се раздели с него. Появи се информация, че Реал ще иска за нападателя около 20 милиона евро, но е по-вероятно на този етап “белите” да го преотстъпят временно под наем на друг отбор до края на сезона.

Има слухове, че Астън Вила, Съндърланд, Уулвърхамптън и Лийдс също следят ситуацията с Гарсия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Кюрасао на прага на исторически успех без нито един национал, роден в страната

Кюрасао на прага на исторически успех без нито един национал, роден в страната

  • 18 ное 2025 | 14:55
  • 819
  • 0
Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

Фулъм предлага нов договор на Марко Силва

  • 18 ное 2025 | 14:46
  • 357
  • 0
Доминик Собослай за световната квалификация срещу Ейре: Изминаха два дни, но все още ми е трудно да приема случилото се

Доминик Собослай за световната квалификация срещу Ейре: Изминаха два дни, но все още ми е трудно да приема случилото се

  • 18 ное 2025 | 14:21
  • 1004
  • 1
Може да сменяме градовете домакини на СП заради високата престъпност, напомни Тръмп

Може да сменяме градовете домакини на СП заради високата престъпност, напомни Тръмп

  • 18 ное 2025 | 13:56
  • 653
  • 0
Майк Дийн разбуни духовете около историческия мач на Манчестър Сити срещу КПР за титлата през 2012-а

Майк Дийн разбуни духовете около историческия мач на Манчестър Сити срещу КПР за титлата през 2012-а

  • 18 ное 2025 | 13:08
  • 5814
  • 0
Лапорта обясни за скъпите билети на "Камп Ноу"

Лапорта обясни за скъпите билети на "Камп Ноу"

  • 18 ное 2025 | 12:53
  • 5098
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

България иска да хване "ръка", за да не е валат

България иска да хване "ръка", за да не е валат

  • 18 ное 2025 | 07:15
  • 17405
  • 128
Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

Херо: Тази година ще боледуваме! Желанието ми е да завърша треньорската си кариера тук

  • 18 ное 2025 | 12:17
  • 15585
  • 26
Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

Шокиращи цени за "Камп Ноу" изпариха ентусиазма сред привържениците на Барселона

  • 18 ное 2025 | 10:25
  • 23401
  • 27
България излиза за нова победа

България излиза за нова победа

  • 18 ное 2025 | 06:45
  • 12467
  • 7
Последен ден на световните квалификации в Европа

Последен ден на световните квалификации в Европа

  • 18 ное 2025 | 07:01
  • 9732
  • 3
Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

Ямал и Реал Мадрид са най-мразени в Испания

  • 18 ное 2025 | 06:04
  • 14110
  • 28