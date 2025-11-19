Манчестър Сити готов да развърже кесията за Арда Гюлер

Манчестър Сити обмисля да привлече младия играч на Реал Мадрид Арда Гюлер, оценявайки потенциалния му трансфер на 100 милиона евро, съобщи DefensaCentral, позовавайки се на Fichajes,.

Ако се осъществи подобен трансфер, Гюлер ще стане второто най-скъпо попълнение в историята на Сити.

Според информацията, мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола смята, че Гюлер би се вписал идеално в неговата тактическа система. Под ръководството на Чаби Алонсо обаче турчинът е ключов играч в състава на Реал Мадрид и се смята за незаменим елемент от развитието на отбора. Настоящият му договор с мадридския клуб е до 30 юни 2029 г.

Снимки: Gettyimages