В Реал Мадрид са впечатлени от класата на френските национали, разкри Чуамени

Халфът на Реал Мадрид Орелиан Чуамени сподели в интервю за “Екип”, че в съблекалнята на испанския гранд са впечатлени от изобилието от таланти, с които разполага Дидие Дешан в националния отбор на Франция.

„Говорихме си наскоро и момчетата ми казаха: Вашият отбор е ненормален!“, разказа 25-годишният полузащитник. „Погледнато отстрани – и говоря за момчета, които играят в Испания, Англия, Германия – всички казват: Вашият национален отбор, на хартия, изобилието от таланти е впечатляващо“, допълни той.

Запитан подробно за своя статут и опит с „петлите“, вицекапитанът на французите се върна към най-болезнения епизод в международната си кариера: пропуснатата дузпа на финала на Световното първенство през 2022 г. срещу Аржентина. Момент, който е труден за забравяне, но вече не го тормози. „Предпочитам да се погледна в огледалото на следващия ден и да си кажа: Пропусна, но отиде да биеш, вместо да си мисля, че ме е било страх. И ако през юли 2026 г. се стигне до такъв развой, ще трябва да се изпълнява“, заяви той.

„Ето, това е част от моята история. Дузпата ми е зле изпълнена, вярно е“, призна Чуамени. „И утре, ако имам нова възможност, ще направя всичко, за да се справя по-добре. Но срещу Хърватия в Лигата на нациите (на 23 март 2025 г., четвъртфинален реванш), стрелях на същото място. Трябваше ми, психически, да имам представа за себе си как бия дузпа в този ъгъл и вкарвам. И така, това е упражнение, върху което се работи“, увери футболистът с 43 мача за националния отбор на Франция.

