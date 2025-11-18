Майк Дийн разбуни духовете около историческия мач на Манчестър Сити срещу КПР за титлата през 2012-а

Майк Дийн, съдията от легендарния мач Манчестър Сити – КПР, завършил с победа 3:2 за „гражданите“, направи разкрития, които със сигурност ще предизвикат дискусии. Този резултат подпечата спечелването на Висшата лига през 2012 г. в една от най-драматичните развръзки. Майк Дийн с изявленията си намекна за поведението на футболистите от гостуващия отбор.

Изминаха почти 13 години от онзи невероятен обрат на „Етихад“, момент, който завинаги промени историята на Манчестър Сити. Дотогава единствената титла на „гражданите“ през 21-ви век беше Купата от предходния сезон. Голът на Серхио Агуеро в добавеното време обаче им донесе първата шампионска титла в новата ера по незабравим начин.

Сити се нуждаеше само от победа, за да стане шампион, но КПР, с Джибрил Сисе в състава си, се оказа труден съперник. Драматичното развитие на мача достигна своя връх в третата минута на добавеното време, когато Агуеро отбеляза, а гласът на Мартин Тайлър по „Sky Sports“ влезе в историята на Висшата лига.

Сега съдията на този мач Майк Дийн изразява съмненията си относно поведението на играчите на КПР, твърдейки, че, умишлено или не, те са улеснили усилията на Сити за обрат.

Дийн се фокусира върху ситуацията веднага след изравнителния гол на Един Джеко в 92-рата минута, чудейки се защо КПР толкова бързо върна топката на Сити. „Те правят 2:2 и тези от КПР просто им дават топката. И си казвахме: „Какво става, защо им дават топката веднага?“ Казах го и в слушалката си“, заяви Дийн в предаването „The Overlap Fan Debate на Sky Bet“.

„Те центрираха и дадоха топката директно на тях. Четвъртият съдия, Нийл Суорбрик, каза: „Бъдете нащрек, нещо ще се случи“. Знаехте, че нещо ще се случи. Странното беше, че веднага щом КПР разбраха, че са се спасили, Джейми МакКий празнуваше, докато играта продължаваше“, добави Дийн.

Така Дийн в някаква степен подкрепи конспиративната теория на Уейн Рууни по-рано беше коментирал: „Там имаше и много бивши играчи на Сити“. Всъщност, в стартовия състав на КПР бяха трима бивши играчи на Сити – Недум Онуоха, Шон Райт-Филипс и Джоуи Бартън, който дори беше изгонен в 55-ата минута на срещата.

Снимки: Imago