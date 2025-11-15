Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Манчестър Сити и Тотнъм ще се борят с Ливърпул за звездата на Борнемут

Манчестър Сити и Тотнъм ще се борят с Ливърпул за звездата на Борнемут

  • 15 ное 2025 | 10:15
  • 425
  • 0
Манчестър Сити и Тотнъм ще се борят с Ливърпул за звездата на Борнемут

  • 15 ное 2025 | 10:15

Ливърпул, Манчестър Сити и Тотнъм проявяват интерес към звездата на Борнемут Антоан Семеньо и следят ситуацията около него с наближаването на януарския трансферен прозорец, твърди “Скай спортс”. Мърсисайдци от известно време са свързвани с ганаеца, който според информациите в Англия е гласен за заместник на Мохамед Салах.

Семеньо подписа нов договор с Борнемут през лятото и е обвързан с клуба до 2030 година. Това дава аргументи на “черешките” да искат доста сериозна сума за него. Твърди се, че цената му е 75 милиона паунда.

От началото на сезона ганаецът се представя много силно и вече има шест гола в Премиър лийг. Само Ерлинг Холанд (11) и Игор Тиаго (8) са с повече.

Появиха се спекулации, че самият Семеньо е поискал от ръководството да бъде продаден през януари, но “Скай спортс” твърди, че това не е вярно и играчът е силно подразнен от тези спекулации. Наскоро трансферният експерт Фабрицио Романо изрази мнението, че изглежда невъзможно играчът да бъде продаден през януари.

