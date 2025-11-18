Пеп Гуардиола със силно политизирано изявление: Светът изостави Палестина, позволяваме цял народ да бъде унищожен

Наставникът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола направи разпалено и силно политизирано изявление. Повод за него е днешният благотворителен мач между Каталуня и Палестина, който ще се изиграе на “Луис Компани” и за който са продадени вече над 25 000 билета. В интервю за “Радио Каталуня” Гуардиола изрази мнението е, че светът е изоставил хората в Палестина и е позволи унищожението на цял народ.

“Всеки пък, когато си представям това, което се случи на народа на Палестина, си мисля, че целият свят ги изостави. Представям си хората, които чакат да си мръднем пръста и да направим нещо, но никой не направи абсолютно нищо. Те не са виновни, че са родени в Палестина. Момчетата или момичетата, бащите или майките, или бабите и дядовците, родени там, не носят вина.

Позволявахме дълго време там да бъде унищожен цял един народ. Казват ни да не споменаваме думата “геноцид”, но се чудя какво е тогава. Изоставихме хората, които живеят там. Не мога да си представя човек на този свят, който може да защитава това. Не мога да го проумея. Познавам евреи, всичко познаваме хора от Израел, но не съм срещал никого, който би защитил тези картини, които виждаме. Не мога да си представя човек на този свят, който може да защити кланетата в Газа.

Не става въпрос за това кой прав, а за това, че нашите деца биха могли да бъдат там. Абсолютно заемам страната на Палестина, на невинните гора, които биват убивани ежедневно.

Имам много малко вяра на лидерите. Те ще направят всичко, за да останат на власт”.

