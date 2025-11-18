Популярни
  • 18 ное 2025 | 01:31
Манчестър Сити следи защитник на Айнтрахт

Отборът от английската Висша лига по футбол - Манчестър Сити, набеляза за трансфер десния защитник Натаниъл Браун от германския Айнтрахт (Франкфурт), съобщи "Билд".

"Гражданите", които дълго време бяха без традиционен ляв бек, следят развитието на 22-годишния краен бранител.

Браун направи дебюта си за националния отбор на Германия през октомври, а през този сезон в Бундеслигата има 10 мача и един гол за Айнтрахт. Тимът му се намира на 7-о място в първенството.

Манчестър Сити е втори в Премиършип с 22 точки от 11 срещи, като изостава на 4 точки зад лидера Арсенал.

Снимки: Gettyimages

