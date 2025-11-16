Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Юнайтед
  3. Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

Юнайтед показва знаци на подобрение, смята Фъргюсън

  • 16 ное 2025 | 13:00
Легендарният мениджър на Манчестър Юнайтед сър Алекс Фъргюсън смята, че тимът показва подобрение в последните си мачове под ръководството на настоящия наставник Рубен Аморим. Той също така похвали новодошлия вратар Сене Ламенс и новите попълнения в атака Брайън Мбемо и Матеус Куня.

“Мениджърът показва някои добри знаци. Най-вече вратарят е изключителен. Той е изиграл едва три-четири мача, но изглежда доста добър. Разбира се, дошлите от Брентфорд и Уулвърхамптън Мбемо и Куня също имат принос. Дано мениджърът да има някакъв успех, защото това е необходимо в Юнайтед. Знаците стават все по-добри. Мисля, че поредните победи са нещо, което отбори като Юнайтед винаги трябва да очакват. Но тъй като те дойдоха след период, в който трябваше да чакат и да бъдат търпеливи, сега им се наслаждават”, коментира Фъргюсън пред Raceday TV.

