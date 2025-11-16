На "Олд Трафорд" взели решение за основните си попълнения през лятото, вече има конкретни имена

Ръководството на Манчестър Юнайтед е взело решение, че трябва да привлече двама полузащитника и това ще е цел номер едно през следващото лято, информира местната преса. На “Олд Трафорд” вече са изготвили списък с потенциални цели и най-високо в него към този момент е поставен Елиът Андерсън. Халфът на Нотингам Форест прави отлично впечатление от началото на този сезон със стабилното си представяне и в двете фази на играта. Силните му изяви пък от своя страна му донесоха три поредни титулярни места в в националния отбор на Англия, където все повече се утвърждава като основна фигура.

Втората основна цел на “червените дяволи” продължава да бъде Карлос Балеба от Брайтън. 21-годишният халф бе сред целите и в края на трансферния прозорец през лятото, но тогава “чайките” отказаха да го продават и поставиха изключително висока цена на футболиста. Това сякаш повлия на психиката на футболиста, който има сериозен спад в представянето си спрямо предходния сезон и в само в два двубоя е изиграл пълни 90 минути. Въпреки това на “Олд Трафорд” са убедени, че той има качества и би могъл да се утвърди като един от най-добрите халфове в Премиър лийг.

Шефовете на Манчестър Юнайтед ще направят всичко възможно, за да привлекат поне един от двамата футболисти още преди старта на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, за да избегнат евентуално покачване на цените на определени футболисти при добро представяне по терените на Северна Америка. В момента английската преса продължава да спекулира, че и от Нотингам Форест, и от Брайтън ще поставят цена от 100 милиона паунда на всеки един от двамата играчи.

