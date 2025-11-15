Популярни
Кантона с унищожителен коментар за ръководството на Юнайтед

  • 15 ное 2025 | 03:32
Кантона с унищожителен коментар за ръководството на Юнайтед

Легендарният нападател на Манчестър Юнайтед, Ерик Кантона, отправи поредната си остра критика към управлението на клуба в последните години. Видимо недоволен от курса, поет от новия съсобственик Джим Ратклиф, французинът не спести суперлативи, обвинявайки ръководството в системно рушене на идентичността на отбора. Кантона смята, че основите, положени от великия Сър Алекс Фъргюсън, са напълно пренебрегнати. Според него, вместо да надградят върху изградения атакуващ стил, новите собственици са го разрушили.

“Сър Алекс Фъргюсън създаде великолепен стил на офанзивен футбол, от който новите собственици трябваше да се възползват. Вместо това те го унищожиха”, каза Кантона.

Кантона разкрива, че дори е предложил помощта си, но е бил отхвърлен.

"Имам много други страсти и проекти, но си мислех, че за две-три години мога да ги оставя настрана и да се опитам да върна нещо на клуба, който ми даде всичко, но те не изглеждаха заинтересовани. Направих каквото трябваше, така че не се чувствам виновен", подчерта Кантона.

Бившият капитан на "червените дяволи" изтъкна и загубата на ключови фигури и неуважението към историята на клуба като основен проблем.

"Откакто Ратклиф дойде, всичко е наопаки. Той не искаше да задържи Сър Алекс Фъргюсън като посланик. А той е повече от легенда и ние трябва да спасим тази душа", заяви Кантона.

Най-голямото притеснение на Кантона е свързано с плановете за евентуална промяна на дома на Манчестър Юнайтед.

“Този екип от ръководители унищожава всичко. Те не уважават никого. Дори искат да сменят стадиона, който е емблематичен. За мен Арсенал загуби душата си, когато напусна "Хайбъри". Можете ли да си представите Ливърпул да играе на друг стадион освен "Анфийлд"? Невъзможно е. Мисля, че Манчестър Юнайтед не може да играе на друг стадион освен "Олд Трафорд", добави Кантона.

В заключение, Кантона с разочарование признава, че икономическите интереси може би надделяват над футболния романтизъм.

"Но може би ние сме мечтатели и това е по-скоро въпрос на икономика и стратегия. Мразя това, ненавиждам този тип решения", завърши той.

