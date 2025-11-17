Стана ясно колко дълго ще отсъства Шешко от игра

Контузията на нападателя на Манчестър Юнайтед Бенямин Шешко в лявото му коляно не е от възможно най-сериозните, но въпреки това той ще отсъства от игра поне още един месец, съобщава “Скай Спорт”.

Както е известно, Шешко получи въпросната травма при ремито 2:2 с Тотнъм точно преди паузата заради националните отбори, но досега не беше ясно колко дълго ще продължи неговото възстановяване. Според най-новата информация словенецът ще пропусне поне шест мача на “червените дяволи”, а именно тези срещу Евертън, Кристъл Палас, Уест Хам, Уулвърхамптън, Борнемут и Астън Вила. Целта пред 22-годишния футболист е да се завърне в игра за домакинството срещу Нюкасъл на Боксинг Дей.

Откакто пристигна на “Олд Трафорд” през това лято, Шешко е изиграл общо 12 мача за Юнайтед, в които има 2 гола и 1 асистенция.

Снимки: Gettyimages