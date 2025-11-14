Трансформацията на "Бернабеу" вече е завършена

Историята е напът да се промени. Националната футболна лига (НФЛ) ще проведе първия си мач в Испания, а него домакин ще бъде стадионът на Реал Мадрид - “Сантиаго Бернабеу”. Отборите на Маями Долфинс и Вашингтон Командърс ще стъпят на тревата в сърцето на булевард „Кастелана“, а спортът, както на национално, така и на международно ниво, ще преживее повратна точка на място, което вече е завършило своята трансформация. Срещата е в неделя (16 ноември) от 17:30 часа.

🤗 ¡Un partido diferente en el Bernabéu! pic.twitter.com/6NScucHxut — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 13, 2025

“Марка” обиколи всички кътчета на „Бернабеу“, който запазва аурата си от легендарните вечери в Шампионската лига, смесвайки я с атмосферата на НФЛ. Неслучайно ВИП зоните, които по време на двубоя обещават да съберат цвета на нацията, са съвсем близо до европейските купи. Изживяването от водещата лига на САЩ започва точно зад Norris Oxford от 1961 г. – митичния автомобил на Дон Сантиаго Бернабеу. До него е изложен шампионският трофей „Винс Ломбарди“, както и пръстените за отбора, който триумфира след всеки сезон. Това е нещо за публиката, също както и магазинът на НФЛ, заел мястото на обичайния фен шоп на Реал Мадрид.

Ключови промени

Стадионът, разбира се, вече е напълно адаптиран към изискванията за мач от НФЛ. Дължината му е 120 ярда (109,72 метра), включващи 100 ярда игрално поле и крайните зони. Ширината е 53,33 ярда (48,76 метра). Вратите вече са поставени в двата края, а отстрани се използва цялото налично пространство за спорт, който е напълно различен от европейския футбол. Тревното покритие е същото като за мачовете на Реал Мадрид и вече се полагат грижи за овлажняването и поддръжката му, тъй като то е ключов фактор за двубоя. Технологията на стадиона позволява всички тези промени да бъдат извършени, без да се променя нищо видимо за феновете.

The Santiago Bernabéu looks insane for the NFL game 😮‍💨🏈 pic.twitter.com/wlPGQKGjoh — Kay | Snapchat & IG Ads (@KayRMFC) November 13, 2025

На нивото на терена промените отстрани са видими с просто око. Резервните скамейки не са традиционните, а са използвани няколко подвижни, тъй като край страничната линия трябва да се съберат всички отбори. Само играчите, които чакат да влязат в игра, са над 40. Освен това трябва да се инсталират и зони за загрявка (малки пространства). В същия район вече започва да се оформя и сцената за музикалното изпълнение на Daddy Yankee и Bizarrap. Това ще бъде една различна история.

Това е резултат от процес, продължил близо седмица. Всичко започна с първите дейности по тревното покритие, поставянето на маркировката и продължи с конфигурирането на терен, който би могъл да приеме всякакъв мач от всякакъв спорт в света.

Естетика в стил НФЛ

„Бернабеу“ е емблематичен и лесно разпознаваем дори от разстояние в сравнение с други модерни стадиони. Но естетиката на НФЛ, логично, е превзела съоръжението. Тревата е боядисана, рекламните пана отразяват предстоящия сблъсък, като специално внимание е обърнато на домакинския отбор, свързан с Испания – Долфинс, а основните спонсори са тези на лигата.

Светлинното табло ще се използва още по-интензивно. НФЛ представя многобройни статистики на живо по време на мача, които всеки отбор използва и анализира. Към това се добавя и различен видеоарбитраж. Цялата публика следи какво се преглежда, а съдията обявява решението си на висок глас. Той не трябва да отива в ъгъла, както при ВАР във футбола – в САЩ се възползват и от това, за да подобрят шоуто.

Това е като Супербоул, но в Мадрид и на неговия „Бернабеу“. Събитие, което обединява футболен колос с чудесата на НФЛ и споделя мощните си послания към света. „Не на расизма“ и „Засяга всички ни“ са двете фрази, които поставят финалния щрих на място, където ще се пише спортна история с битката между Долфинс и Командърс за победа, която може да промени сезона им. А кой знае, може би и живота им.