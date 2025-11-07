Турът на “Бернабеу” с по-високи приходи от музея “Прадо”

Финансовите показатели на Реал Мадрид продължават да растат. Спортният клуб, който генерира най-много приходи в света, е заложил в бюджета си за сезон 2025/26 сумата от 1,248 милиарда евро. Тази цифра представлява рекорд за която и да е спортна организация.

По този начин клубът ще надмине приходите от 1,185 милиарда евро за миналия сезон, който приключи с печалба от 24 милиона евро. За сравнение, през сезон 2023/24 приходите са били 1,073 милиарда.

Увеличението на постъпленията ще дойде основно от експлоатацията на стадиона, без да се броят приходите от концерти, чийто въпрос е в процес на разрешаване. Sky Bar, Bernabéu Market, събития като мача от НФЛ на 16 ноември, коледен тематичен парк и турът на „Бернабеу“ са основните източници. Само през миналата кампания турът е генерирал 52,6 милиона евро – рекордна сума за обект в испанската столица. За сравнение, популярният в града музей „Прадо“ е отчел приходи от 27 милиона евро за 2023 г., последната публикувана цифра.

Що се отнася до приходите от спортни състезания, трябва да се отбележи, че част от спечеленото на Световното клубно първенство ще бъде включено в настоящия финансов отчет, тъй като Реал Мадрид приключи участието си в турнира през юли, уточнява “Ас”.

През сезон 2024/25 като допълнителен приход бе отчетено участието на отбора във финала за Купата на краля. Въпреки че отпадна на четвъртфиналите в Шампионската лига от Арсенал, което намали приходите в сравнение с предходния сезон, когато бе спечелен трофеят, допълнителният елиминационен кръг срещу Манчестър Сити донякъде компенсира ранното отпадане.

Бюджетът за маркетинг също бележи ръст, като се увеличава от 506 милиона евро през предходния отчетен период на 539 милиона евро.