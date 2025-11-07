Архитектът на “Бернабеу”, който е фен на Барса, с интересни подробности за стадиона

Джосеп Рибас, архитект и привърженик на Барселона, който е проектирал новия „Сантиаго Бернабеу“ съвместно с немската фирма Gerkan, Marg and Partners (gmp), L35 Arquitectos и студиото Ribas & Ribas Arquitectos, коментира промените на стадион на Реал Мадрид.

„Този стадион е подготвен да бъде домакин на всякакви събития. Футболът е основата, но това са само около петдесет мача годишно. Стадион като този трябва да работи 365 дни в годината, в противен случай не е рентабилен. Реал Мадрид разбра това от първия ден“, обясни Рибас в предаването „Tot es mou“ по 3Cat.

Архитектът подчерта, че подвижният покрив и прибиращата се тревна настилка позволяват предназначението на „Бернабеу“ да се променя само за няколко часа. „Светът се промени много, а с него и архитектурата: това е инженеринг“, отбеляза той.

Широко коментираната обвивка от ламели от неръждаема стомана на „Бернабеу“ има тройна цел: да улеснява вътрешната вентилация, да отговаря на изискванията за безопасност без компромис с естетиката и да предлага универсална платформа за видеомапинг (излъчване на събития или реклами върху фасадата).

За разрешаването на проблемите с шума, които доведоха до жалби от съседи и отмяна на много концерти за Реал Мадрид, Рибас сподели, че са се обърнали към „най-добрата компания за акустика в света“, за да се справи с проблема в рамките на два месеца.

Той признава, че като всеки архитект „винаги би променил нещо“ и определи новия „Сантиаго Бернабеу“ като „елегантен, практичен и функционален, където гостите могат да бъдат посрещани с комфорт“.

Рибас, който е отявлен привърженик на Барселона, заяви, че „това дали си фен на Барса, или не, беше само повод да говорим много за футбол и да се смеем, но никога не е било пречка да свършим много добра работа“.