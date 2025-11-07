Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Архитектът на “Бернабеу”, който е фен на Барса, с интересни подробности за стадиона

Архитектът на “Бернабеу”, който е фен на Барса, с интересни подробности за стадиона

  • 7 ное 2025 | 09:27
  • 743
  • 1
Архитектът на “Бернабеу”, който е фен на Барса, с интересни подробности за стадиона

Джосеп Рибас, архитект и привърженик на Барселона, който е проектирал новия „Сантиаго Бернабеу“ съвместно с немската фирма Gerkan, Marg and Partners (gmp), L35 Arquitectos и студиото Ribas & Ribas Arquitectos, коментира промените на стадион на Реал Мадрид.

„Този стадион е подготвен да бъде домакин на всякакви събития. Футболът е основата, но това са само около петдесет мача годишно. Стадион като този трябва да работи 365 дни в годината, в противен случай не е рентабилен. Реал Мадрид разбра това от първия ден“, обясни Рибас в предаването „Tot es mou“ по 3Cat.

Архитектът подчерта, че подвижният покрив и прибиращата се тревна настилка позволяват предназначението на „Бернабеу“ да се променя само за няколко часа. „Светът се промени много, а с него и архитектурата: това е инженеринг“, отбеляза той.

Широко коментираната обвивка от ламели от неръждаема стомана на „Бернабеу“ има тройна цел: да улеснява вътрешната вентилация, да отговаря на изискванията за безопасност без компромис с естетиката и да предлага универсална платформа за видеомапинг (излъчване на събития или реклами върху фасадата).

За разрешаването на проблемите с шума, които доведоха до жалби от съседи и отмяна на много концерти за Реал Мадрид, Рибас сподели, че са се обърнали към „най-добрата компания за акустика в света“, за да се справи с проблема в рамките на два месеца.

Той признава, че като всеки архитект „винаги би променил нещо“ и определи новия „Сантиаго Бернабеу“ като „елегантен, практичен и функционален, където гостите могат да бъдат посрещани с комфорт“.

Рибас, който е отявлен привърженик на Барселона, заяви, че „това дали си фен на Барса, или не, беше само повод да говорим много за футбол и да се смеем, но никога не е било пречка да свършим много добра работа“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Германия няма да се кандидатира за домакин на клубния Мондиал през 2029 г.

Германия няма да се кандидатира за домакин на клубния Мондиал през 2029 г.

  • 7 ное 2025 | 08:03
  • 334
  • 0
Детройт попълни състава си с освободен от бившия отбор на Везенков

Детройт попълни състава си с освободен от бившия отбор на Везенков

  • 7 ное 2025 | 07:17
  • 469
  • 0
Президентът Коринтианс призова Депай да напусне хотелска стая за 40 хиляди евро!

Президентът Коринтианс призова Депай да напусне хотелска стая за 40 хиляди евро!

  • 7 ное 2025 | 06:52
  • 12798
  • 4
Жесток скандал между Лех и Райо заради... съблекалнята!

Жесток скандал между Лех и Райо заради... съблекалнята!

  • 7 ное 2025 | 05:45
  • 9267
  • 5
Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

Гуардиола за Ливърпул: Няма смисъл да се казва колко са добри, да играеш срещу тях е удоволствие

  • 7 ное 2025 | 05:16
  • 2164
  • 0
Палмейрас удари отбора на Неймар и дръпна на върха в Бразилейро Betano

Палмейрас удари отбора на Неймар и дръпна на върха в Бразилейро Betano

  • 7 ное 2025 | 04:45
  • 1135
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

Веласкес говори преди дербито с ЦСКА - очаквайте на живо!

  • 7 ное 2025 | 10:25
  • 96
  • 0
Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

Лудогорец с трето поредно поражение в ЛЕ, пак пусна три гола в Унгария

  • 6 ное 2025 | 23:55
  • 55476
  • 265
Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

Везенков и Олимпиакос приемат Партизан с мисъл за шеста победа в Евролигата

  • 7 ное 2025 | 07:19
  • 4309
  • 2
Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

Спартак (Варна) и Септември (Сф) откриват кръга в efbet Лига

  • 7 ное 2025 | 07:45
  • 1595
  • 1
Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

Ще срещне ли Ботев (Пловдив) трудности срещу последния?

  • 7 ное 2025 | 07:59
  • 3324
  • 7
Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

Нови 18 мача заплетоха интригата в Лига Европа

  • 7 ное 2025 | 00:19
  • 30885
  • 2