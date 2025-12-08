Владо Николов обяви пред Sportal.bg какво е бъдещето на Алекс и Мони

Бившият капитан на националния отбор на България Владо Николов обяви специално за Sportal.bg какво е бъдещето на синовете му Александър и Симеон в клубния волейбол.

Към момента Алекс Николов е волейболист на носителя на Купата на Италия Кучине Лубе (Чивитанова), а неговият по-малък брат Мони Николов прави страхотен сезон с Локомотив (Новосибирск) в Суперлигата на Русия.

По-рано днес се появи информация, че Лубе се опитва да привлече Симеон Николов за следващия клубен сезон.

Лубе събира Алекс и Мони Николови!

Българският плеймейкър има договор с Локомотив за 1+2 години.

В същото време Алекс Николов е обвързан с Лубе до 2028 година.

“Алекс има железен договор с Лубе. Мони има контракт с Локомотив. Всякаква друга информация е спекулация”, заяви волейболната легенда Владо Николов специално за Sportal.bg.