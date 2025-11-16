Дончич не спира да пише история

ЛА Лейкърс записа втора поредна победа в НБА, надделявайки като гост над Милуоки Бъкс със 119:95 в поредната звездна вечер за Лука Дончич.

Словенският гард-крило продължава да се намира в страхотна форма и записа четвъртия си мач за сезона с 40 или повече точки: 41 точки, девет борби и шест асистенции. Освен това Дончич достигна историческо постижение, превръщайки се в едва четвъртия играч в историята с 50 или повече мача с поне 40 отбелязани точки.

Luka Doncic is the fastest player this century to reach 50 career 40-point games. pic.twitter.com/hTR3pBWPGD — Real Sports (@realapp) November 16, 2025

Останалите в тази елитна компания са Уилт Чембърлейн, Майкъл Джордан и Боб Макаду.

В състава на Лейкърс Остин Рийвс също се представи силно с 25 точки, шест борби и осем асистенции. За Бъкс обичайният заподозрян беше най-деен: Янис Адетокунбо завърши с 32 точки, десет борби и пет асистенции, които обаче се оказаха недостатъчни за победата.

Players with 50+ 40-point games before turning 27:



— Wilt

— Jordan

— McAdoo



and Luka Doncic. pic.twitter.com/5pxgI9cF8p — StatMuse (@statmuse) November 16, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages