  Баскетбол
  2. Баскетбол
  Дончич не спира да пише история

Дончич не спира да пише история

  • 16 ное 2025 | 11:08
  • 1815
  • 0
Дончич не спира да пише история

ЛА Лейкърс записа втора поредна победа в НБА, надделявайки като гост над Милуоки Бъкс със 119:95 в поредната звездна вечер за Лука Дончич.

Словенският гард-крило продължава да се намира в страхотна форма и записа четвъртия си мач за сезона с 40 или повече точки: 41 точки, девет борби и шест асистенции. Освен това Дончич достигна историческо постижение, превръщайки се в едва четвъртия играч в историята с 50 или повече мача с поне 40 отбелязани точки.

Останалите в тази елитна компания са Уилт Чембърлейн, Майкъл Джордан и Боб Макаду.

В състава на Лейкърс Остин Рийвс също се представи силно с 25 точки, шест борби и осем асистенции. За Бъкс обичайният заподозрян беше най-деен: Янис Адетокунбо завърши с 32 точки, десет борби и пет асистенции, които обаче се оказаха недостатъчни за победата.

Снимки: Gettyimages

